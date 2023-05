Primo colpo dopo la Champions: firma col Milan per 5 anni

Dopo la qualificazione in Champions League, il Milan è pronto a chiudere il primo colpo di mercato: sì ad un contratto di cinque anni

Champions conquistata. Missione compiuta per il Milan che, battendo la Juventus, ha ottenuto la matematica certezza di partecipare alla prossima edizione della principale competizione europea.

I rossoneri potranno così contare sugli introiti provenienti dalla Champions e di questo beneficerà anche il mercato. Proprio l’obiettivo raggiunto potrebbe rappresentare il via libera al primo acquisto per il prossimo anno. Come è noto, Maldini e Massara sono alla ricerca di rinforzi per centrocampo e attacco e proprio per la mediana l’operazione sembra essere in dirittura d’arrivo.

Il nome è quello di Daichi Kamada, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Da un rossonero ad un altro il passo potrebbe essere breve: il centrocampista giapponese, 26 anni, sarebbe vicino a dire sì al club lombardo.

Calciomercato Milan, quinquennale per Kamada

Calciomercato.it nei giorni scorsi vi ha parlato dell’interesse rinnovato del Milinkovic-Savic ma anche della trattativa in corso per Kamada pronto a dire sì per un ingaggio da tre milioni di euro.

Ora arrivano conferme anche dalla Germania con ‘Sport1’ che parla di un contratto quinquennale per il centrocampista giapponese. Per Kamada il Milan avrebbe superato la concorrenza dell’Atletico Madrid e anche del Borussia Dortmund.

Proprio i gialloneri, che sabato hanno visto sfumare la vittoria della Bundesliga all’ultimo minuto dell’ultima giornata, avrebbero presentato un’offerta importante, rispedita al mittente dal calciatore. Kamada quindi avrebbe scelto il Milan per il suo futuro ed è pronto a firmare un contratto da cinque anni: dopo la Champions, il primo colpo è già in arrivo.