Il futuro di Brozovic all’Inter può cambiare: così il croato è tornato alla guida dei nerazzurri

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, dopo l’infortunio è tornato a pieno regime nelle ultime settimane e si è ripreso un ruolo da protagonista in nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un mese di marzo horror nel campionato italiano di Serie A e un inizio di aprile un po’ problematico, ha ripreso a correre in Italia grazie agli ottimi risultati ottenuti in Europa e al rientro a pieno regime di due giocatori fondamentali all’interno della rosa dell’Inter: stiamo parlando di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Il secondo, in prestito dal Chelsea, sta segnando in continuazione ed è stato uno dei protagonisti anche nella vittoria contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con la rete che ha stappato il match a pochi istanti dal fischio iniziale. Anche Marcelo Brozovic, centrocampista croato, è stato uno dei migliori in campo con un assist al bacio per Lautaro Martinez che ha confermato il momento d’oro dell’ex giocatore della Dinamo Zagabria, accostato a diversi club negli ultimi mesi in vista della prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, quale futuro per Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic si è ripreso la guida dell’Inter nonostante la crescita esponenziale di Hakan Calhanoglu. Ovviamente il centrocampista turco ha avuto più spazio anche in cabina di regia, ma Brozovic si è ritagliato il suo spazio e, prestazione dopo prestazione, è tornato ad essere un giocatore decisivo per l’Inter. Nel mese di gennaio si è parlato molto di un possibile scambio con Kessie, giocatore del Barcellona ed ex Milan, ma ora il futuro è un’incognita.

Brozovic ha da poco rinnovato con l’Inter e, nonostante si parli molto di un possibile addio, non si sono fatti avanti possibili compratori, almeno per il momento, soprattutto considerando l’incertezza sulla stagione della Beneamata data da ciò che succederà nella finalissima di Champions League contro il Manchester City.