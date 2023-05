Gioiello ‘Mondiale‘ in vetrina: la Juventus lo soffia alla Roma

Dall’Inghilterra trapelano interessanti indiscrezioni in merito al futuro del giovane calciatore brasiliano sul quale ha messo gli occhi la Juventus. Lo scenario

Quella che sta per chiudersi è una delle stagioni più nere della storia recente della Juventus. I bianconeri si preparano a vivere un’altra estate di profondo ridimensionamento che potrebbe portare a ribaltoni importanti.

Il futuro di Max Allegri, ad esempio, è diventato improvvisamente un rebus ancora tutto da sciogliere. L’esonero del tecnico livornese, possibilità mai paventata fino a qualche giorno fa, è ritornata prepotentemente in auge. Ovviamente sarà da risolvere in tempi relativamente brevi anche il nodo DS, con la candidatura di Giuntoli. Indipendentemente da quali saranno i profili scelti dai piani alti bianconeri, è chiaro che la “Vecchia Signora” si prepara ad avviare un deciso restyling, con un ringiovanimento profondo della rosa a cui sarà associata una drastica riduzione del monte ingaggi. Puntare su giocatori giovani, promettenti e dal futuro assicurato sarà un memento delle prossime mosse operative della Juventus.

Calciomercato Juventus, radar puntati su Marcos Leonardo: sfida internazionale

Portare all’ombra della Mole giovani promettenti – assicurandone la crescita sulla base di quanto successo con i vari Fagioli, Miretti ed Iling – sarà una delle chiavi di volta del futuro della Juve. Ha già maturato una discreta esperienza a dispetto della giovane età Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 in forza al Santos, protagonista al Mondiale Under 20 ancora in corso. Secondo quanto riferito da 90min.com, infatti, i bianconeri avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Tuttavia la Juve non sarebbe il solo club interessato al promettente millenial, in cui già si possono intravedere sprazzi di grande talento. Come evidenziato, infatti, anche la Roma – come anticipato in tempi non sospetti da calciomercato.it – e il Paris Saint Germain sono sulle sue tracce, pronti ad intervenire nel caso in cui si dovessero materializzare i presupposti propizi. In realtà Marcos Leonardo ha calamitato attenzioni di diversi club di Premier League già da diverso tempo. Nel mercato di gennaio, infatti, il West Ham ha provato a far saltare il banco provando ad anticipare la concorrenza, invano. Anche Arsenal, Chelsea, United, Newcastle e Tottenham – direttamente o indirettamente – hanno manifestato sondato il terreno.