Adios Spalletti e contromossa dell’erede: “Impatto fortissimo sul Napoli”

Dopo l’annuncio premeditato del tecnico azzurro prende forma l’ipotesi di annessione del big spagnolo al progetto di De Laurentiis: “Sarebbe il top”

Sembrava soltanto una lontanissima ipotesi eppure dopo la meritatissima conquista del terzo Scudetto della sua storia, il Napoli deve salutare con un pizzico di rammarico l’uomo che ‘tutto ha potuto’ in questa fantastica stagione.

Luciano Spalletti non è soltanto entrato a far parte della storia azzurra di una città calorosa ma ha soprattutto conquistato affetto e fiducia dei propri tifosi, storicamente legati indissolubilmente ai propri colori e alla propria maglia.

Come spesso accade per le storie d’amore importanti, si è costretti a prendere decisioni inaspettate. Lo ha voluto rimarcare gli stesso con un messaggio ben preciso e adesso innanzi a sé lo attende un anno di riposo tra famiglia e rivalutazioni sul proprio futuro. Al suo posto, però, la direzione positiva partenopea deve accelerare i sondaggi e far filtrare dettagli positivi sulla caccia all’erede.

Un nome in particolare è trapelato come fosse davvero l’uomo ideale a prendere il posto del vincente Spalletti, anche per una certa vicinanza di vedute nella gestione dello spogliatoio e sull’impianto tattico utilizzato. A parlarne è stato il direttore sportivo Walter Sabatini nel corso di un intervento per il programma ‘Febbre a 90’ in onda sulla piattaforma radiofonica Vikonos Web Radio-Tv.

Napoli, sos panchina vacante: l’ex Nazionale Spagnola prende quota

“Luis Enrique sarebbe il profilo ideale. È un grande uomo, esattamente quel che in Spagna e nei paesi sudamericani definiscono ‘hombre vertical‘. Ha un impatto fortissimo sugli uomini all’interno dello spogliatoio e porta istruzioni calcistiche simili a quelle di Spalletti”, ha aperto Sabatini.

“Probabilmente Luciano riesce a far verticalizzare meglio, mentre ‘Lucho’ palleggia di più. Penso che possa essere una scelta top, anche se è altrettanto vero che sarà difficile ripetere quanto fatto dal tecnico toscano in questa stagione“, ha poi aggiunto l’ex dirigente di Roma, Sampdoria e Salernitana.

Commenti che hanno il sapore di approvazione, ma la strada verso la conferma di un allenatore vincente appare vorticosa e piena di insidie. Non una scelta facile, perché gli aspetti da tenere in considerazione saranno molteplici. Al presidente De Laurentiis l’ultima parola.