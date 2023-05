“Niente coppe il prossimo anno”: Juve fatta fuori

La Juventus cerca motivazioni per affrontare le ultime due partite della sua stagione, ma i processi mettono tutto in dubbio: “È inutile”

I bianconeri stanno arrivando al termine di una stagione burrascosa, partita male sul campo e completata in mezzo a scandali giudiziari e processi mediatici. Trovare motivazioni in queste ultime gare non sarà semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri.

Specialmente perché arrivare in zona Europa non darà alcuna certezza riguarda alla partecipazione alle prossime coppe europee, con eventuali sanzioni dalla UEFA che pendono come una spada di Damocle sopra la Juventus. Questa sera contro il Milan la vittoria potrebbe significare il sorpasso alla Roma e la conseguente qualificazione alla prossima Europa League, che una successiva sanzione potrebbe togliere. Da Torino, nel frattempo, sono sicuri riguardo a quello che succederà.

“Due partite inutili, Juve fuori dalle Coppe”: la UEFA non perdona

Il grande timore della Juventus in vista di queste due ultime partite di campionato travalica i confini del campo e si adagia nelle stanze della UEFA: la qualificazione alle prossime coppe europee potrebbe essere inutile.

Sul proprio canale YouTube, Marcello Chirico ha utilizzato parole dure nei confronti delle prossime settimane che attendono i bianconeri: “Per me le ultime due partite sono inutili, perché ormai è stato già deciso che la Juve non farà le coppe il prossimo anno, anche qualora dovesse qualificarsi”. Poche speranze riguardo a possibili colpi di scena da parte del massimo organo calcistico europeo, le intenzioni di Ceferin sono nefaste.

Insomma, a partire dal match di stasera contro il Milan, trovare le motivazioni non sarà semplice per la Juventus: la mancata partecipazione alle prossime coppe appare ormai praticamente inevitabile. Anche il giornalista esperto di cose bianconere, infatti, ha mostrato grande pessimismo al riguardo. La UEFA potrebbe avere già deciso.