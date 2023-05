Lazio-Cremonese, il coro della Curva Nord che ‘omaggia’ quella dell’Inter

Durante Lazio-Cremonese il coro della Curva Nord che ricalca quello dei tifosi nerazzurri, gemellati con i biancocelesti

In un mondo in cui nel mondo degli ultras assistiamo soprattutto a divisioni e rivalità, c’è invece un’amicizia ormai consolidata tra due delle tifoserie più importanti d’Italia. I sostenitori di Lazio e Inter sono ormai gemellati da anni e non manca occasione in cui una delle due omaggi l’altra. “A Roma c’è solo la Lazio” è un coro che da tempo risuona anche nella San Siro nerazzurra.

Così nei corteo all’Olimpico degli interisti nelle finali di Coppa Italia, come quello di mercoledì, partecipano anche i laziali a dare sostegno. Un legame ormai molto forte, rafforzato ulteriormente dal coro che oggi ha cantato la Curva Nord biancoceleste durante la partita con la Cremonese. “O forza Lazio alé, o sosteniamo te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, forza grande Lazio devi vincere “, il testo leggermente modificato dello stesso coro – ormai famosissimo – degli interisti.