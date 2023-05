Il tira e molla è finito: Inter e Juve, la firma è gratis

Possibile affare a parametro zero per le big di Serie A: una tra Inter e Juventus, in particolar modo, potrebbe piazzare il colpo

Contratti in scadenza e occasioni di mercato: Inter e Juventus pronte a sfidarsi per piazzare il colpo in estate, ma occhio al possibile inserimento anche da parte di altre big.

In casa Borussia Dormtund è tempo di bilanci e di valutazioni sul futuro: la mancata vittoria del titolo in Bundesliga ha lasciato l’amaro in bocca, facendo aprire valutazioni sul futuro di alcuni calciatori, tra cui Raphaël Guerreiro, esterno sinistro classe ’93 di nazionalità portoghese.

Nelle scorse ore, come riportato da Bild, i dirigenti del Borussia Dormtund hanno incontrato l’entourage del giocatore, confermando la volontà di non rinnovare il contratto dell’ex Lorient, il cui attuale accordo è in scadenza al prossimo 30 giugno. Da luglio, dunque, il calciatore di origini francesi sarà libero sul mercato, rappresentando una ghiotta occasione anche per la Serie A.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Guerreiro

Delineato il futuro di Guerreiro, per l’esterno classe ’93 è tempo di pensare al futuro. Futuro che potrebbe vederlo arrivare a giocare in Italia, dove ci sono diverse squadre sulle sue tracce.

Le big della Serie A lo seguono da tempo, in particolar modo Juventus e Inter: le squadre di Allegri e Simone Inzaghi potrebbero sfidarsi nella corsa ad un possibile colpo a parametro zero. In questa stagione, Guerreiro ha giocato trentasei partite, segnando 6 gol e realizzando 14 assist con la maglia del Borussia Dormtund tra campionato tedesco e coppe.