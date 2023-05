Borussia Dortmund, niente addio a zero: il rinnovo è UFFICIALE

Rinnovo ufficiale in casa Borussia Dortmund, nessun addio a parametro zero a fine stagione

Mats Hummels resta al Borussia Dortmund almeno sino al 2024. Il difensore centrale ha infatti rinnovato il proprio contratto in scadenza al termine di questa stagione, prolungandolo sino al 2024.

A dare l’ufficialità è stata proprio la squadra giallonera, che nel fine settimana potrebbe vincere la Bundesliga visto il sorpasso nell’ultimo turno ai danni del Bayern Monaco. Il club e il difensore hanno concordato di prolungare di un altro anno il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno. “Sono davvero felice che Mats Hummels rimanga al Borussia Dortmund per un altro anno. Si identifica fortemente con il nostro club. BVB e Mats devono semplicemente stare insieme” ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Hans-Joachim Watzke.

“Tutti sanno quanto sia divertente per me giocare al Signal Iduna Park con i nostri fantastici fan. Non ho preso una decisione facile per me stesso. C’è stato un lungo processo di valutazione. Ora, alla fine della stagione, posso dire: sono ancora davvero pronto per un altro anno” ha detto Hummels. Ora il club dovrà fare i conti con altri giocatori in scadenza. Dahoud è vicino all’addio e difficilmente rinnoverà. Complicato anche il prolungamento di Guerreiro, che però la società vorrebbe trattenere.