DIRETTA Serie A, Verona-Empoli | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

La prima partita della domenica della trentasettesima giornata del campionato di Serie A, prevede il lunch match tra il Verona e l’Empoli, con gli scaligeri impegnati nella lotta per non retrocedere.

I gialloblu della coppia Zaffaroni–Bocchetti sono reduci dalla sconfitta, subita in rimonta, patita sul campo dell’Atalanta. Terzo ko nelle ultime cinque partite e terzultimo posto in classifica, ad una lunghezza dallo Spezia di Leonardo Semplici. Dunque, una partita fondamentale per i padroni di casa che hanno l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Di contro, i toscani guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano all’appuntamento col morale a mille dopo la sonante vittoria per 4-1 ottenuta contro la Juventus di Massimiliano Allegri nel turno precedente. Gli azzurri veleggiano serenamente a quota 42 punti in classifica al quattordicesimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-EMPOLI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric. All. Zaffaroni

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Haas; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 42, Salernitana* 42, Lecce 33, Spezia* 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria* 19.

*Una partita in più

**Dieci punti di penalizzazione