DIRETTA Serie A, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli in tempo reale

La Juventus ospita il Milan a Torino nel posticipo che chiude la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una super sfida che può emettere verdetti per la prossima Champions, che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal pesante 4-1 subito dall’Empoli dopo la nuova penalizzazione di 10 punti in classifica che li ha fatti precipitare al settimo posto, devono vincere per provare a tenere viva l’ultima speranza di raggiungere la quarta posizione. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli, che invece vengono dalla larga vittoria interna contro la Sampdoria, hanno il loro primo match point Champions: con un successo sarebbero aritmeticamente alla fase a gironi. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz. Calciomercato.it vi offre il big match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Milan in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 87 punti, Lazio 71 Inter 69, Milan 64*, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59*, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Verona 31, Cremonese 24, Sampdoria 19

*una partita in meno