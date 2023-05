DIRETTA Serie A, Bologna-Napoli 0-1 e Monza-Lecce 0-0: Osimhen fa 24 in campionato! – LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Napoli di Spalletti e dell’U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Lecce di Baroni in tempo reale

Napoli e Lecce sono di scena rispettivamente sui campi di Bologna e Monza nelle gare valide per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti che saranno dirette nell’ordine da Marcenaro della sezione di Genova e da Doveri della sezione di Roma 1.

Da una parte, allo stadio ‘Dall’Ara’, gli azzurri di Luciano Spalletti già aritmeticamente campioni d’Italia, vogliono festeggiare lo scudetto con un’altra vittoria per provare a battere il record di punti stabilito ai tempi di Sarri. I rossoblu di Thiago Motta, privi dello squalificato Orsolini, cercano a loro volta un risultato di prestigio dopo la cinquina rifilata alla Cremonese per provare a raggiungere l’ottavo posto e chiudere in bellezza la stagione di fronte al loro pubblico. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 3-2 grazie alle reti di Juan Jesus, Lozano e Osimhen, mentre per i felsinei andarono a segno Zirkzee e Barrow.

Dall’altra parte, allo ‘U-Power Stadium’, i rossoblu di Raffaele Palladino vogliono continuare a stupire dopo i successi contro Napoli e Sassuolo e blindare l’ottava posizione che in caso di ulteriore penalizzazione alla Juventus potrebbe trasformarsi in settima e valere la qualificazione in Conference League. Ma i giallorossi di Marco Baroni devono centrare un risultato positivo per provare a chiudere il discorso salvezza aritmetica con un turno di anticipo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn in tv, su smartphone e tablet. All’andata finì con un pareggio 1-1 con le reti di Sensi e Gonzalez. Calciomercato.it vi offre le sfide tra il Bologna e Napoli e tra Monza e Lecce in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Napoli e Monza-Lecce

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Blin, Oudin; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Inter* 69, Lazio 68, Milan 64, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Torino* 53, Fiorentina* 53, Monza 52, Bologna 50, Udinese* 46, Sassuolo* 45, Empoli 43*, Salernitana* 42, Lecce 33, Spezia* 31, Hellas Verona* 31, Cremonese 24, Sampdoria* 19.

*Una partita in più

**Dieci punti di penalizzazione