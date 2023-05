Di Maria consiglia la Juve: “Mi ricorda Verratti”

Angel Di Maria ha parlato della Juventus e ha consigliato la società sul futuro, puntando su un giocatore: “Mi ricorda Verratti”

La stagione di Angel Di Maria in maglia bianconera non ha rispettato le aspettative ed è stata costellata di infortuni e prestazioni altalenanti. Il ‘Fideo’, però, ha voluto consigliare la Juventus sul futuro.

L’argentino si trova in una situazione complicata, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, il suo futuro appare sempre più lontano da Torino e da Massimiliano Allegri. Nonostante questo, c’è stata una grande sorpresa per la sua esperienza in bianconero e si chiama Nicolò Fagioli: Di Maria ha incoronato il centrocampista della Juventus.

“Fagioli mi ricorda Verratti”: Di Maria incorona il gioiello della Juventus

Angel Di Maria, oltre ad essere stato uno dei calciatori più importanti dell’ultimo ventennio, ha giocato con grandissimi campioni e ha occhio per il talento. A Torino ha trovato un giovane di grandi prospettive: Nicolò Fagioli.

Ai microfoni di ‘The Residency’, il Fideo ha dichiarato: “Fagioli è la sorpresa di questa Juventus. È un grande giocatore, con un grande futuro. Mi ricorda Verratti“. Una vera e propria incoronazione, compreso il paragone con uno dei centrocampisti di maggior talento sulla scena mondiale. Il rapporto che si è creato tra Di Maria e Fagioli è speciale, ma d’altronde il talento riconosce il talento.

Sempre Di Maria, poi, ha rivelato: “Il compagno di squadra più divertente è Pinsoglio. E se non facessi il calciatore non so che sport farei, amo il calcio da quando ero bambino”. L’incredibile passione dell’argentino per questo sport rimane immutata, così come l’incertezza per il suo futuro: le prossime settimane saranno determinanti.