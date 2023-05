Bonucci non ha dubbi: “Perderemo delle pedine”

C’è tanta amarezza e delusione in casa Juventus per il ko di stasera in casa contro il Milan. Non sono mancate anche le parole del capitano Leonardo Bonucci

Ancora una serata deludente per la Juventus, che allo Stadium ha ceduto il passo al Milan in virtù del gol di Giroud arrivato nel corso del primo tempo. A metterci la faccia nel post partita ci ha pensato anche capitan Leonardo Bonucci.

Il difensore bianconero ai microfoni di ‘Dazn’ ha sottolineato: “Nelle difficoltà ci siamo compattati e il gruppo ha tirato fuori valori che ci hanno fatto arrivare a 69 punti. Lunedì scorso è stato un crocevia importante. Sono d’accordo col mister, c’è un bel mix nel gruppo e tutti si sono dati da fare per provare ad arrivare agli obiettivi. Siamo dispiaciuti e delusi ma purtroppo il calcio è questo. Inutile piangerci addosso, alla fine ci è mancato quel pizzico di fortuna in più”.

Poi ancora tanta amarezza nelle parole di Bonucci che si proietta anche sul futuro: “Sono triste, dispiaciuto e deluso. Queste ultime stagioni non sono state all’altezza della Juventus. Non è compito mio dire quale direzione debba prendere il club. Non puoi passare due anni senza alzare trofei. Io sono il capitano e ho un contratto fino al 2024, qualora la società dicesse che conta ancora su di me io ci sono. Per me è un onore vestire questa maglia e questa fascia. Non c’è neanche il punto interrogativo, poi ovvio che le decisioni spettino alla società”.

Lo stesso Bonucci nel suo intervento a ‘Sky Sport’ ha invece aggiunto: “Perderemo delle pedine per ovvi motivi”.