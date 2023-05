Bologna-Napoli, probabili formazioni: Arnautovic titolare, Spalletti ne cambia tre

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli, gara valida per la 37a giornata di Serie A: torna Arnautovic dal 1′, Spalletti fa poco turnover

Alle 15 torna in campo il Napoli campione d’Italia e lo fa in casa di un Bologna che punta ad agganciare l’ottavo posto in classifica. I rossoblu si contendono la speranza di un ultimissimo posto europeo con Fiorentina, Torino e Monza. Gli azzurri puntano a battere il record di 91 punti di Maurizio Sarri.

Le sempre più insistenti voci di un addio di Luciano Spalletti, con Luis Enrique in pole per sostituirlo, non dovranno distrarre la vincitrice del campionato, che con una vittoria potrebbe battere il proprio record personale di successi in trasferta in un singolo campionato.

Tenterà di impedirglielo il Bologna di un Thiago Motta non ancora così certo di restare in rossoblu. L’ex giocatore di Inter e PSG si affiderà ai titolarissimi, meno uno, vale a dire Orsolini, squalificato per l’espulsione ottenuta nella scorsa giornata. In porta confermato Skorupski, davanti a lui Posch, Bonifazi, Lucumì e Cambiaso. A centrocampo Schouten e Dominguez a fare da diga dietro a Aebischer, Ferguson e Barrow che supporteranno il rientrante Marko Arnautovic.

Pochissimi cambi per il Napoli rispetto alla solita formazione. Uno di questi si avrà in porta, con Gollini che prenderà il posto di Meret, l’altro si potrebbe avere sulla fascia destra, con Bereszynski che farà sedere in panchina un acciaccato Di Lorenzo. Saranno Kim, Rrahmani e Olivera a completare il reparto. A centrocampo i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in avanti dovrebbe essere Zerbin ad afffiancare Osimhen e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Napoli, gara in programma oggi, 28 maggio, alle ore 15:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso: Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Serie A, Bologna-Napoli: dove vederla in tv

Il match tra Bologna e Napoli valido per la 37a giornata di Serie A sarà visibile su DAZN. Per assistere alla partita basterà essere in possesso dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation,XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Bologna e Napoli

L’ultimo impegno per il Bologna in calendario sarà quello contro il Lecce, in casa dei pugliesi, nel prossimo weekend. La speranza dei rossoblu è che la squadra di Baroni abbia già raggiunto la salvezza in questo turno di campionato. Per il Napoli, invece, è prevista la sfida casalinga contro la Sampdoria, seguita da una super festa allo stadio Maradona con la cerimonia per lo Scudetto e numerosi ospiti live.