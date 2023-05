Spalletti-Napoli, legame per sempre: “Resta a vita”

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo una lunga attesa durata 33 anni. Il primo campionato anche per Luciano Spalletti, che ha deciso di inciderlo sulla sua pelle

Luciano Spalletti ha riportato a Napoli uno scudetto atteso e desiderato ardentemente dai tifosi da ben 33 anni. Il tutto con un percorso straordinario ed in sole due stagioni, costruendo una squadra forte, vincente e spettacolare, che ha dominato in lungo e in largo l’attuale Serie A.

Nonostante una vittoria storica il futuro di Luciano Spalletti sembra ormai lontano da quello del Napoli, con De Laurentiis e soci impegnati poi nella ricerca di un papabile erede. Annuncio ufficiali ancora non ce ne sono, così come domani non ci sarà la conferenza stampa di vigilia dello stesso allenatore toscano, che prepara la prossima sfida di Serie A che si giocherà domenica pomeriggio a Bologna.

Intanto lo stesso Spalletti ha preso una decisione molto forte, andando ad incidere sulla propria pelle il grande successo azzurro.

Spalletti si tatua il Napoli: la reazione sui social

Bellissimo tatuaggio per Spalletti, che così come Pioli, dopo lo scudetto lascia un ricordo indelebile sulla propria pelle.

L’opera è dell’artista Valentino Russo, e si tratta del primo tatuaggio della vita dell’allenatore di Certaldo, che evidentemente ha conquistato tutti. In tantissimi infatti hanno ripostato le foto del tattoo sui social.

Ecco alcuni dei tweet di grande affetto nei confronti di Spalletti dopo il tatuaggio:

mister, oramai è impossibile, ma se devo conservare quel 0,1% di speranza.. resta che questo scudetto è solo l’inizio di un percorso🙏#Spalletti pic.twitter.com/ECu08tjZEW — Guglielmo Migliore (@goly87) May 26, 2023

Due sono le possibilità: 1) rinnovo col Napoli a vita 2) ritiro in campagna a coltivare viti e vigneti Grande, Mister! 💪💙 #Spalletti #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bVhf9adYvB — Gianni Schiano 🍺 (@jhonny80schiano) May 26, 2023

Non so che farà dopo di noi il mister ma di certo ci lascia uno scudetto contraccambiato da tanta ma tanta riconoscenza ed affetto.

Sarà per sempre nella nostra storia e nel nostro cuore!#Spalletti pic.twitter.com/RYABIOUq7J — Anna Maria (@AnnaMariaDeFalc) May 26, 2023

Questo gesto me fa chiagnere assai 😭 Mister anche tu sarai indelebile per noi napoletani!#Spalletti pic.twitter.com/FueJy4yS3e — i Fiohan (@camillo142) May 26, 2023