Il bomber spiazza l’Inter: il Milan lo prende gratis

Il club rossonero si sta già muovendo per cercare di rinforzare il proprio reparto d’attacco per la prossima stagione

Scatto improvviso del Milan sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, infatti, l’ultima deludente stagione rossonera potrebbe aver segnato l’addio definitivo di due flop della formazione di Stefano Pioli, Ante Rebic e Divock Origi.

Il loro rendimento al di sotto delle aspettative, tra l’altro, ha tolto delle alternative preziose allo scacchiere rossonero, rendendo complicata la gestione del turnover nelle fasi calde della stagione. Per questa ragione Maldini e Massara hanno già attivato il radar rossonero alla ricerca di nuovi interpreti per l’attacco del Milan, così da poter affiancare al sempreverde Olivier Giroud un centravanti di livello e soprattutto di sicuro affidamento.

Come riportato dalla ‘BBC’, la dirigenza rossonera si sarebbe dunque mossa per uno degli svincolati di lusso della prossima stagione. Stiamo parlando di Roberto Firmino, attaccante di grande esperienza giunto all’ultimo anno di contratto con il Liverpool. Il brasiliano ha annunciato da tempo che questa sarebbe stata per lui l’ultima stagione trascorsa ad Anfield, dopo aver contribuito da protagonista ai numerosi successi dei ‘Reds’ negli ultimi anni.

Calciomercato Milan, contatti in corso per Roberto Firmino

Le notizie circolate in Inghilterra riferiscono di contatti recenti già avvenuti tra il Milan e l’entourage dell’attaccante per capire le sue future intenzioni.

Va comunque precisato che, oltre ai rossoneri, su Firmino negli ultimi mesi si è scatenata un’incredibile concorrenza. In Italia, ad esempio, l’ex centravanti dell’Hoffenheim è stato seguito anche da Inter e Juventus. Ad oggi l’ipotesi più probabile rimane comunque la Premier League, campionato in cui non mancano proposte economicamente importanti e che il brasiliano conosce perfettamente.

Una variabile da tenere fortemente in considerazione rimane poi quella rappresentata dal Real Madrid. I ‘blancos’ ricercano da tempo un vice di Karim Benzema per il proprio reparto offensivo e, con gli addi di Marco Asensio e Mariano Diaz, vorrebbero tornare ad investire in avanti. Per le caratteristiche che fanno di lui sia un ‘falso nueve’ che un ottimo finalizzatore, Firmino potrebbe diventare il perfetto alter ego dell’ultimo Pallone d’Oro.