Ancelotti è il prescelto: arriva al posto di Mourinho

Duello Ancelotti-Mourinho per la panchina: l’attuale allenatore del Real Madrid resta l’obiettivo numero uno

Delusione in casa Real Madrid dopo l’uscita di scena dalla Champions League, con i ‘Blancos’ tramortiti sotti i colpi del Manchester City di Guardiola.

In bacheca per il Real la ‘sola’ Coppa del Re e qualche incertezza sul futuro di Carlo Ancelotti in panchina. Il tecnico di Reggiolo nelle ultime settimane ha comunque allontanato un ipotetico addio ai campioni d’Europa al termine della stagione: “Tutti conoscono molto bene qual è la mia situazione qui al Real Madrid. Ho un contratto fino al 2024 e voglio restare”. Addio quindi rimandato tra un anno, con Florentino Perez che non sembra al momento dell’idea di cambiare guida tecnica in estate.

Il Brasile non molla: Ancelotti in pole, Mourinho seconda scelta

Intanto continuano a rincorrersi le voci che vogliono Ancelotti alla guida del Brasile, con la federazione verdeoro che non mollerebbe la presa sul pluridecorato allenatore italiano come scrive il portale ‘Theathletic.com’.

Il presidente della CBF Rodrigues, pur di convincere Ancelotti, è pronto a posticipare il termine ultimo per la scelta del prossimo Ct oltre il mese di maggio, nella speranza che il corteggiamento per l’attuale mister del Real Madrid vada in porto. Attualmente ad interim sulla panchina del Brasile siede Menezes, impegnato in queste settimane anche con l’Under 20 nel Mondiale di categoria in Argentina. La federazione brasiliana spera di strappare il sì di Ancelotti già per le prossime gare ufficiali valevoli per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. Se il Brasile non riuscisse a convincere Ancelotti, i verdeoro potrebbero allora virare su José Mourinho (in caso di divorzio con la Roma dello ‘Special One’), Jorge Jesus, Fernando Diniz e Abel Ferreira.