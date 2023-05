Allegri in bilico: la reazione dell’Allianz Stadium

Massimiliano Allegri non è certo della conferma sulla panchina della Juventus: la reazione dei tifosi bianconeri nel big match contro il Milan

La Juventus si gioca le ultime chance contro il Milan di conquistare un piazzamento europeo per la prossima stagione. La Champions resta lontanissima dopo il flop di Empoli, più alla portata invece l’Europa League dopo le sconfitte di Atalanta e Roma.

Tutto al netto delle prossime sentenze sul filone stipendi e con il futuro di Massimiliano Allegri più incerto che mai. Il tecnico ha rimandato tutto a fine stagione e vuole chiudere al meglio il campionato nei due match restanti con Milan e Udinese. La Juve in questo momento senza penalizzazione sarebbe seconda sul campo, tasto più volte ribattuto da Allegri alle domande su una sua eventuale permanenza sotto la Mole. I tifosi all’Allianz Stadium, intanto, si sono schierati dalla parte del tecnico. Tutto come al solito alla lettura delle formazioni: il pubblico bianconero ha applaudito e gridato a gran voce il nome dell’allenatore livornese, come del resto tutta la squadra.

Juventus-Milan, Cuadrado all’esame rinnovo

Allegri punta sul tridente per esorcizzare il ‘Diavolo’ e ritrova Cuadrado sulla corsia destra. Il colombiano, dopo le chiusure dei mesi scorsi, adesso potrebbe rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Se Di Maria e Rabiot sembrano ormai destinati all’addio, sono invece aumentate le possibilità che Cuadrado prolunghi la sua avventura in bianconero. La dirigenza della Continassa mette sul tavolo un’offerta al ribasso, decisamente inferiore ai 5 milioni netti (9 al lordo) che l’ex Chelsea e Fiorentina percepisce attualmente. Per lui banco di prova importante col Milan per (ri)guadagnarsi la fiducia della ‘Vecchia Signora’.