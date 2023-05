Sedotto e abbandonato: futuro Vlahovic, nuovo colpo di scena

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco: le ultime novità sul bomber della Juventus trapelano dalla Germania. Telenovela infinita

Si sarebbe dovuta configurare come la stagione della consacrazione ed invece quella che sta per chiudersi è un’annata nella quale Dusan Vlahovic, anche per causa di forza maggiore, non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.

L’attaccante serbo, le cui condizioni fisiche non destano sostanziali preoccupazioni in vista della sfida con il Milan, è al centro di insistenti voci di mercato. A differenza di qualche mese fa, infatti, un addio a fine stagione dell’ex attaccante della Fiorentina non è da escludere a priori. Chiaramente la Juventus non è affatto disposta a privarsi a cuor leggero del proprio gioiello e solo un’offerta da capogiro potrebbe far definitivamente saltare il banco. Sono diversi i club interessati al numero 9 della Juventus che, però, non sono andati oltre a qualche sondaggio esplorativo. Dal Paris Saint Germain al Bayern Monaco, passando per il Chelsea e il Manchester United: l’effetto domino legato ai grandi attaccanti potrebbe creare spazi di manovra importanti e coinvolgere anche Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Bayern Monaco freddo su Vlahovic: la situazione

Il condizionale è d’obbligo dal momento che, almeno per adesso, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di sferrare l’assalto decisivo al centravanti della Juventus. Secondo quanto da SkySportDe, infatti, sebbene Vlahovic ingolosisca e non poco Tuchel – che ritiene che alla sua squadra manchi un giocatore dalle caratteristiche di DV9 – il classe ‘2000 non è visto come una priorità dagli uomini mercato bavaresi.

La candidatura di Vlahovic, infatti, non scalderebbe più di tanto il Bayern Monaco che dunque vaglia profili alternativi per rinforzare il proprio parco attaccanti. Oltre ad aver palesato dei dubbi da un punto di vista tecnico-tattico, i tedeschi non sarebbero convinti della bontà dell’operazione anche sotto un profilo economico.

Salvo nuovi dietrofront, dunque, non si prospetta un assalto del Bayern Monaco per Dusan Vlahovic nell’immediato. Va da sé che il futuro dell’attuale attaccante della Juve sembri essere strettamente subordinato a quello di Max Allegri. In questa stagione non sono state poche le occasioni in cui Vlahovic non è stato schierato dall’inizio, salvo poi fare il suo ingresso in campo solo a gara in corso. Più in generale, il legame tra Vlahovic ed Allegri non sembra sprizzare solidità da tutti i pori. Questo significa che, in caso di un ribaltone della guida tecnica e in mancanza di offerte giudicate vantaggiose della Juve, alla fine della sessione estiva di calciomercato non sarebbero poche le chances di vedere Vlahovic ancora in bianconero.