Ribaltone Juve, via alla rivoluzione: la formazione degli addii

La rivoluzione della Juventus proseguirà sul campo: ecco la formazione con gli undici bianconeri ai saluti. Tutti gli aggiornamenti

La rivoluzione passa dalla società al campo. Dopo le dimissioni di massa del CdA guidato da Andrea Agnelli e l’insediamento della nuova dirigenza, per la Juventus iniziano le grandi manovre anche sul calciomercato.

Il nuovo corso bianconero sarà nel segno del contenimento dei costi e della valorizzazione dei giovani talenti provenienti dalla Juventus Next Gen. Dopo Miretti e Fagioli, nel corso della stagione sono entrati in pianta stabile anche Soulé, Iling-Junior e Barrenechea. Contestualmente, la Juve si appresta a salutare i senatori, con Bonucci che ha già annunciato l’addio nel 2024, stessa data entro la quale saluteranno anche Alex Sandro e Cuadrado in caso di rinnovo annuale. Sono poi ai saluti anche Angel Di Maria, che non rinnoverà, e Leandro Paredes che non sarà riscattato e farà rientro al Paris Saint-Germain. Dopo la nuova penalizzazione è sempre più lontano anche il prolungamento di Adrien Rabiot, e diversi big sono tornati in bilico in vista della prossima estate. Tra addii certi e big in discussione, la Juventus ha un vero e proprio undici di calciatori in bilico, una formazione con un futuro ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, da Szczesny a Vlahovic: l’undici in bilico

Il botta e risposta post Siviglia-Juventus ha rimesso in discussione anche il futuro di Szczesny. Il portiere polacco, ripreso da Allegri dopo le dichiarazioni di Siviglia, ha un contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere ceduto soprattutto in caso di permanenza di Allegri.

Sono già certi gli addii di Bonucci, Cuadrado ed Alex Sandro entro il 2024, così come tornerà con ogni probabilità in bilico Daniele Rugani nella prossima estate. Il centrale bianconero sta trovando sempre meno spazio, chiuso anche da Gatti, e potrebbe iniziare a guardarsi intorno. A centrocampo, oltre ai già citati Paredes e Rabiot, sono invece in uscita Zakaria e Arthur: entrambi rientreranno a Torino dopo i rispettivi prestiti in Premier League e, ormai fuori dal progetto, dovranno trovarsi una nuova sistemazione. Infine, spicca la situazione di Dusan Vlahovic: il serbo è ora considerato sacrificabile e la dirigenza bianconera ascolterà offerte per almeno 80 milioni di euro. In attacco, oltre all’ex Fiorentina, è sempre in bilico anche Moise Kean. Il classe 2000 è di fatto sul mercato e, in caso di offerta ritenuta congrua, la Juve non esiterà a cedere il giocatore.