L’Inter vince ma scatta l’allarme per la Champions

L’Inter vince contro l’Atalanta e ottiene matematicamente la qualificazione alla prossima Champions: ma la sostituzione fa scattare l’allarme

L’Inter continua a viaggiare a grande ritmo e, dopo aver vinto la coppa Italia, si sbarazza dell’Atalanta e stacca il pass per la prossima Champions League. Il 3-2 di San Siro non dice tutto sulla grande prestazione della squadra di Inzaghi che dopo tre minuti era già 2-0 con le reti di Lukaku e Barella.

La squadra di Gasperini ha provato a restare aggrappata al match con la rete di Pasalic nel primo tempo, ma poi è arrivato Lautaro Martinez a calare il tris e chiudere i conti. Inutile la rete nel finale di Muriel con l’ultima azione che ha creato un po’ di apprensione dalle parti di Onana.

La vittoria, meritata, significa certezza di esserci nella prossima Champions, ma proprio in vista dell’atto conclusivo della coppa (10 giugno contro il Manchester City) c’è una notizia che genera un po’ di apprensione. Danilo D’Ambrosio, infatti, ha lasciato il terreno di gioco ed è apparso non al meglio. Ancora tutte da valutare le condizioni del difensore, impiegato questa sera titolare.

Inter-Atalanta, crampi per D’Ambrosio

Ovviamente, Inzaghi spera di poter recuperare il difensore per la finale di Champions League in programma tra due settimane, anche perché in difesa Skriniar è fuori ormai da tempo e, anche se è sulla strada del recupero, difficilmente potrà essere al 100% in vista della sfida al City.

Per D’Ambrosio fortunatamente i primi accertamenti hanno rasserenato: non dovrebbe trattarsi di nessun infortunio muscolare, ma di semplici crampi. Nulla, quindi, che preoccupa in vista della finalissima.