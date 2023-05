Filippo, chi è il figlio di Di Natale? Età, carriera, infortunio e dove gioca oggi

Andiamo a scoprire chi è Filippo Di Natale, il figlio dell’ex centravanti azzurro che ha vestito la maglia dell’Udinese.

Ritiratosi nella stagione 2015/2016, Antonio Di Natale è stato uno dei giocatori più importanti del calcio italiano; fa parte di quella categoria di bandiere che ha vissuto per tanti anni in una sola squadra.

Andando nello specifico, Antonio Di Natale è stato dal 2004 al 2016 all’Udinese; ha vissuto stagioni meravigliose con la maglia del club friulano lasciando un ricordo indelebile nella mente dei tifosi.

Impossibile da dimenticare le sue esperienze in Champions League quando ha fatto vivere un vero e proprio sogno al popolo friulano; ad Udine ha lasciato ricordi bellissimi. Ora, però, andiamo a parlare del figlio la cui carriera (si spera) potrebbe essere simile a quella del padre e non sarebbe una cosa da poco.

Andiamo, dunque, a scoprire qualcosa in più su Filippo Di Natale, figlio di Antonio

Filippo Di Natale età, altezza e carriera

Il figlio di Antonio Di Natale si chiama Filippo ed è un classe classe 2003, nato il 22 marzo; come riportato Gianluca Di Marzio, il giocatore milita all’Orvietana (club di Serie D) ed è un calciatore molto duttile dal punto di vista tattico. Per quanto riguarda l’altezza, come riporta Tuttocampo, parliamo di un giocatore alto 1 metro e 79.

A livello di carriera, come riporta Seried24, la carriera del figlio di Di Natale si sviluppa con l’Under 18 della Fiorentina per poi andare all’Empoli prima di trasferirsi all’Orvietana.

In che squadra gioca oggi, ruolo, caratteristiche tecniche e somiglianza con il padre

Come abbiamo detto, dunque, Filippo Di Natale gioca nell’Orvietana; il figlio d’arte, infatti, ama partire dalla sinistra in modo da rientrare sul suo piede forte (il destro) ma può essere impiegato anche come esterno destro o trequartista alle spalle della prima punta.

Una duttilità che testimonia la sua qualità tecnica; si tratta di un giocatore molto agile, con il baricentro basso e con la possibilità di fare molto bene. Filippo Di Natale ha una cosa che lo accomuna al padre: anche a lui piace realizzare gol dal tasso tecnico altissimo.

Ricordiamo benissimo alcuni capolavori messi a segno da Antonio Di Natale, gol capaci di lasciare tutti a bocca aperta.

Il figlio dell’ex attaccante, dunque, sembra poter avere una carriera importante davanti a lui; il cognome sulle spalle è di quelli importanti perché Di Natale, nella storia del calcio, ha fatto cose veramente importanti con il club e con la nazionale laureandosi vice campione d’Europa nel 2012.

Filippo Di Natale, però, sembra avere tutte le carte in tavola per potersi togliere diverse soddisfazioni; il talento, sicuramente, non gli manca e questa è una buonissima base di partenza.

Filippo Di Natale infortunio crociato

Il figlio di Antonio Di Natale è stato costretto a fare i conti con un problema molto serio; Il giocatore, come riportato da Seried24, ha subito un grave infortunio al crociato e dovrà stare fuori dal campo per diverso tempo.

L’età, però, è dalla sua parte (come detto parliamo di un classe 2003) e avrà tutto il tempo del mondo per levarsi grandi soddisfazioni a livello calcistico.