Errori e addio alla Roma: “Ecco il piano in difesa”

I giallorossi perdono contro la Fiorentina per un errore del calciatore, che finisce inevitabilmente nel mirino dei tifosi

Clamorosa rimonta della Fiorentina. I viola, sotto contro la Roma per una rete di El Shaarawy nel corso del primo, sono riusciti a ribaltare la partita.

Decisivi sono stati i gol di Jovic e Ikone, arrivati a cinque minuti dalla fine. Gol che hanno scatenato la furia dei tifosi giallorossi: il primo centro ha fatto arrabbiare i sostenitori capitolini per via di un possibile fallo di Mandrogara. Nella rete della vittoria dei toscani c’è, invece, un nuovo errore di Ibanez. Il centrale di Mourinho liscia totalmente il pallone e permette all’ex Lille di metterla dentro.

Roma, Ibanez sbaglia ancora: stagione complicata

La stagione del 24enne brasiliano non è per nulla positiva e i tifosi, che hanno commentato su Twitter l’ennesimo sbaglio del calciatore, sembrano davvero rassegnati. L’augurio di molti è che in Europa League possa giocare Llorente al suo posto.

Un’eventuale partenza di Ibanez in estate, inoltre, non dispiacerebbe di certo i giallorossi, che si augurano, invece, di poter contare sullo spagnolo di proprietà del Leeds. Il calciatore brasiliano è seguito in Inghilterra e in Spagna, ma per lasciarlo andare la Roma chiedere ben 40 milioni di euro. Il nome del centrale è stato anche sul taccuino del Milan, ma ad oggi i rossoneri hanno altre priorità.

fare plusvalenza con ibanez, cercare di abbassare il prezzo di llorente e tenersi lui e prendere anche qualcun altro basta che non vedo più quello — lorena 👸🏻 la finalista 🇭🇺 (@pellevgrinii) May 27, 2023

Ibanez di nuovo in pantofole mode, ormai manco mi meraviglio più — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) May 27, 2023

Senza parole proprio! Te mangi le due tre occasioni che hai nel primo tempo e poi il nulla totale. Ancora Ibanez protagonista delle nostre sconfitte. Che schifo dai #FiorentinaRoma — Gio🐺🏆 (@weirdgio) May 27, 2023

Mi sembra chiaro che mercoledì giocherà Llorente e non Ibanez. — 🐺 (@asrsupporter) May 27, 2023