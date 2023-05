DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta 2-0: Barella fa il bis LIVE

Gara fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, Inter-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla vittoria della Coppa Italia a spese della Fiorentina, l’Inter chiude il palinsesto del sabato della trentasettesima giornata di Serie A. Allo ‘Stadio Meazza’, i nerazzurri riceveranno l’Atalanta per conquistare con un turno di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League.

Per centrare l’obiettivo, alla squadra allenata da Simone Inzaghi basta non perdere questa sera, in caso contrario sarà invece costretta a fare 3 punti nell’ultima giornata contro il Torino per dipendere solo da se stessa. Senza lo squalificato Roberto Gagliardini e gli infortunati Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa, l’Inter non perde in casa contro i bergamaschi dal 23 marzo del 2014.

Vittorioso nell’ultima di campionato contro il Verona, l’undici di Gian Piero Gasperini ha dilapidato le speranze champions con le due sconfitte consecutive contro Juve e Salernitana. Un successo oggi rappresenterebbe l’ultimo treno per dare un senso alla gara finale del campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Inter-Atalanta, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma sabato 27 maggio alle 20.45, Inter-Atalanta sarà trasmessa in TV su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Ecco le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi S.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma** 60; Juventus* 59; Torino e Fiorentina** 53; Monza 52; Bologna 50; Udinese** 46; Sassuolo 44; Empoli, Salernitana** 42; Lecce 33; Spezia** 31; Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria 18.

* 10 punti di penalizzazione ** una partita in più