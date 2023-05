Pioli difende Diaz e lancia l’allarme sul campionato: “Tempistiche sbagliate”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di Torino, valevole per la 37a giornata di Serie A

Tre punti per volare in Champions League. Con un successo contro la Juventus, la squadra di Stefano Pioli strapperebbe il pass per l’Europa che conta.

Dopo la delusione contro l’Inter, i rossoneri hanno rialzato la testa battendo 5 a 1 la Sampdoria, ora serve ripetersi contro i bianconeri, nel match di domani.

Con il -10 inflitto ai bianconeri, la Champions è davvero vicina, ma Pioli non ha voglia di abbassare la guardia: “E’ Juventus-Milan, troveremo una squadra determinata e concentrata . ammette Pioli in conferenza Pioli -. Dobbiamo essere anche noi così. Mancano due match e dobbiamo cercare di raggiungere il quarto posto o qualcosa di meglio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti, in campionato ci sono stati degli alti e bassi, ma gli errori ci aiuteranno a crescere”

La testa del Milan e di Pioli è chiaramente alla partita di domani, ma Maldini e Massara stanno lavorando intensamente sul mercato, pronti a mettere a segno i primi colpi: “E’ chiaro che stiano pensando al mercato, non si può mica preparare la stagione dal 5 giugno, ma ci sarà tempo per parlare di rinnovi e di futuro. Avete una fretta incredibile di fare bilanci, posso dire che qui ci dividiamo i meriti, ma anche i demeriti. Non si cerca un colpevole bensì le soluzioni“.

Impossibile, poi, non parlare della penalizzazione inflitta ai bianconeri, che ha cambiato la classifica, riportando il Milan in zona Champions: “E’ chiaro che siamo tutti d’accordo che le tempistiche non sono quelle che ci si augura per un campionato regolare – ammette il mister in conferenza -. Bisogna trovare tempi migliori per non creare disagi alle squadre”.

Milan, dal futuro di Ibra alla crescita di Leao: parla Pioli

Nel corso della conferenza stampa, Pioli parla anche tanto dei singoli, da Zlatan Ibrahimovic a Rafael Leao.

Arrivano le dichiarazioni anche su Brahim Diaz che negli ultimi giorni è stato criticato sui social dai tifosi rossoneri. Il tecnico rossoneri prende le sue difese e conferma la sua titolarità: “Domani giocheremo con lui sulla trequarti – prosegue Pioli – Le critiche? Non possiamo lavorare per convincere tutti, Brahim è cresciuto tanto, ma può migliorare segnando qualche gol in più”.

Come detto, Pioli ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic, per il quale ancora nulla è stato deciso. Resta viva l’ipotesi di vederlo in rossonero in un altro ruolo, magari nello staff del tecnico: “Non ne abbiamo parlato di questo – prosegue Pioli -, è molto determinato per cercare di recuperare dall’infortunio. La prossima settimana sarà decisiva per capire se ci sarà contro il Verona. Leao? La crescita è continua, ha cambiato il suo approccio, ma Per diventare un campione deve avere un ossessione, deve pensare a migliorare nella vita di tutti i giorni. Ora Rafa ha l’ossessione di migliorare”.