Diaz divide i tifosi, ma non il Milan: decisione presa sullo spagnolo

Le ultime sul calciatore spagnolo, che fa discutere i sostenitori del Diavolo. I rossoneri pronti a trattare con il Real Madrid

Ad un paio di giorni da Juventus-Milan è davvero strano ritrovarsi in tendenza #BrahimOut. Proprio colui che all’andata fu decisivo con uno dei gol più belli della stagione dei rossoneri.

In queste settimane si sta discutendo tanto del talento spagnolo: dopo l’errore commesso nel match di ritorno contro l’Inter, quel rigore in movimento, è finito nel mirino della critica. Il numero dieci, decisivo agli ottavi e ai quarti contro Tottenham e Napoli, è così passato in brevissimo tempo dal paradiso all’inferno.

La splendida prova contro la Sampdoria, in cui ha realizzato due assist e un gol, non è bastata per avere dalla sua parte tutti i tifosi. Sì, perché i sostenitori del Diavolo sono divisi: c’è chi vorrebbe vederlo in rossonero a tutti i costi e chi spera faccia ritorno al Real Madrid. Chiaramente non mancano (e sono la maggior parte) quelli che vorrebbero puntare su Diaz solo al giusto prezzo.

Ormai, nell’era dei social, le trattative si vivono giornalmente, con i commenti dei tifosi, che chiaramente, però, non influenzeranno il Milan.

Calciomercato Milan, futuro Diaz: Maldini ha già deciso

La posizione dei rossoneri è nota e come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono puntare su Diaz e sono pronti a parlare con il Real per il suo acquisto.

Non c’è alcun diritto di riscatto o contro-riscatto, ma la trattativa di fatto ripartirà da zero. La volontà del Diavolo è quella di provare ad accontentare il suo tecnico, Stefano Pioli, che non ha mai nascosto il desiderio di continuare a lavorare con Diaz. Il Milan crede nel suo calciatore, convinto che possa ancora crescere molto. Lo spostamento sulla destra, può permettere ai rossoneri, inoltre, di andare ad acquistare quel centrocampista fisico da piazzare sulla trequarti. Kamada, che ha già detto sì al Milan, o il sogno Milinkovic-Savic, non andrebbero dunque a pestare i piedi allo spagnolo.

Come dicevamo, bisognerà trattare con il Real e capire quale sia la posizione dei blancos. A Madrid non tutti sono convinti di privarsi del giocatore, ma se dovesse succedere a che prezzo? Il Milan oggi vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro (magari sui 12-15 milioni). A giorni ci saranno confronti incrociati tra i club e l’entourage del numero dieci, che faranno chiarezza. Ora però testa alla Juventus e chissà che Diaz non lasci ancora il segno, convincendo i tifosi scettici, il Milan non ha dubbi.