Cristiano Ronaldo Jr, chi è il figlio di CR7? Età, dove gioca, ruolo, patrimonio

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più forti nella storia del calcio; proviamo a scoprire se il figlio potrà ripercorrere le sue orme.

Quando parliamo di calcio non possiamo non pensare a Cristiano Ronaldo, uno dei massimi esponenti di questo sport.

CR7 ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio sia con i club sia con la maglia della nazionale; un giocatore fantastico, completo sotto tutti i punti di vista e in grado di segnare in qualsiasi modo.

Forte fisicamente, letale di testa, tecnico e con una potenza di tiro che pochi altri giocatori possono permettersi; in carriera ha vinto praticamente tutto lasciando un segno indelebile in tutte le squadre con le quali è sceso in campo.

L’unico rammarico, all’interno di una carriera straordinaria, è la mancata conquista del Mondiale con l’ultimo tentativo (in Qatar) fermato dal Marocco.

Caratteristiche fisiche, come gioca, piede, ruolo, somiglianza con il padre

Cristiano Ronaldo, nella sua carriera è stato anche in Italia vestendo la maglia della Juventus; giocatore assolutamente straordinario le cui gesta, in futuro, potrebbero essere replicate dal figlio, Cristiano Ronaldo Jr.

Quanti anni ha Cristiano Jr?

Parliamo di un classe 2010 che, fin da subito, ha mostrato di avere una passione importante per il calcio e di non temere (almeno così sembrerebbe) il confronto con il padre.

Il peso di essere il figlio di Cristiano Ronaldo non è facile da sostenere pensando ai paragoni e soprattutto a quanto fatto dal portoghese a livello calcistico.

Cristiano Ronaldo Jr, però, non sembra avere questi tipo di problemi anche se (è giusto dirlo) è ancora troppo presto per dare un giudizio definitivo.

Ruolo Cristiano Ronaldo Jr e caratteristiche tecniche

Parliamo, come detto, di un classe 2010 che, stando a quanto riportato da Jobs4Football, alle giovanili dello United ricopriva il ruolo di ala sinistra.

Stando, invece, a quanto riportato da Ultimo Uomo il figlio di Cristiano Ronaldo è un giocatore che ama saltare l’uomo (soprattutto nelle zone centrali del campo dove può andare ad incidere contro le difese avversarie).

Come detto allo United sembra ricoprisse il ruolo di ala sinistra ma può anche essere una seconda punta; giocatore brevilineo ma anche strutturato fisicamente (il padre è un calciatore praticamente perfetto sotto l’aspetto fisico).

Può calciare con entrambi i piedi anche se il destro sembra essere il preferito; le sue conclusioni appaiono molto pericolose e questo dimostra la sua somiglianza con il padre. Rispetto a Cristiano Ronaldo, il figlio sembra poter aver un futuro più roseo per quanto riguarda i calci di punizione.

Il figlio di CR7, dunque, non sembra sentire la pressione di portare il cognome di uno dei giocatori più forti della storia.

Possiamo dire che se Cristiano Ronaldo Jr, oltre al talento, avesse anche un quarto della personalità del padre la strada per diventare calciatore professionista non sarebbe poi così complicata.

Dove gioca adesso Ronaldo Jr?

Abbiamo, dunque, parlato delle caratteristiche tecniche di Cristiano Ronaldo Junior; ma dove gioca il figlio del talento portoghese? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane calciatore ha seguito il padre in Arabia Saudita entrando nella Mahd Academy.

Per Cristiano Ronaldo Junior, dunque, una nuova esperienza calcistica in quella che si preannuncia come una carriera ricca di soddisfazioni.

Patrimonio pazzesco a dodici anni

Essere il figlio di Cristiano Ronaldo porta, inevitabilmente, dei vantaggi anche a livello economico; Ronaldo Junior, infatti, può contare su un patrimonio pazzesco viste le cifre guadagnate in carriera dal padre.

La morte del fratellino

Nella vita di Cristiano Ronaldo, purtroppo, ci sono anche momenti terribili e non stiamo parlando dell’aspetto calcistico; come riportato da il mattino, il 25 aprile 2022 Georgina ha dato alla luce due gemelli.

Angel, purtroppo, ha perso la vita poche ore dopo essere nato; un momento terribile nella vita di una famiglia.