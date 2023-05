Come cambia la Juve con Tudor: ecco chi ne trarrà beneficio

Come cambierebbe la Juventus con Tudor in panchina: diversi giocatori in rosa potrebbero trarre beneficio dal suo arrivo

Igor Tudor conosce bene la Juventus. Ha indossato la maglia bianconera da giocatore e, nella stagione con Andrea Pirlo in panchina, in qualità di vice-allenatore. Dopo due stagioni, sembra essere pronto per prendere le redini del progetto tecnico in casa Juve.

La posizione di Massimiliano Allegri si fa sempre più traballante in quel di Torino, con la società che sta valutando che assetto dare alla nuova dirigenza e che direzione dare al progetto tecnico. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, tra i nomi presi in esame dalla Juve per la propria panchina spicca quello di Igor Tudor. La candidatura del tecnico croato prende sempre più forza e, quindi, vediamo come cambierebbe la Juventus con lui in panchina.

La Juventus di Tudor: il suo 3-4-2-1 darebbe nuova linfa a molti giocatori

L’impronta di Igor Tudor sulle proprie squadre è piuttosto netta e, qualora dovesse tornare a Torino in qualità di allenatore, stravolgerebbe la Juventus. Molti giocatori, però, potrebbero trarne beneficio.

Anche a Marsiglia il suo 3-4-2-1 è diventato un marchio di fabbrica e a Torino potrebbe essere un’ottima notizia per diversi giocatori. A partire da Bremer, che tornerebbe ad avere un approccio difensivo più consono alle sue corde, aggredendo alto gli avversari e facendo così pesare il proprio strapotere fisico. Nella difesa a tre troverebbero spazio anche Danilo e Gatti, ma è evidente come un centrale mancino possa diventare una necessità per il tecnico croato.

Nel gioco di Tudor, poi, ricoprono un ruolo molto importante le corsie esterne e qui potrebbe esserci il secondo rebus legato al mercato. Sulla sinistra potrebbe trarne enorme beneficio Filip Kostic, giocatore di grande intelligenza che potrebbe adempiere nel migliore dei modi alle richieste dell’attuale tecnico del Marsiglia. Sulla destra, invece, il cammino di Juan Cuadrado sembra essere arrivato al capolinea e fisicamente potrebbe soffrire il grande sforzo richiesto da Tudor ai suoi esterni.

Anche a centrocampo potrebbe essere necessario un intervento sul mercato, soprattutto se Adrien Rabiot lascerà Torino a parametro zero al termine della stagione. Manuel Locatelli si candiderebbe ad un posto da titolare nei due interni di centrocampo, mentre al suo fianco servirebbe un giocatore di grande gamba. Molto intriganti, invece, sarebbero i due giocatori che agirebbero dietro la prima punta: non è da escludere che Tudor possa puntare sulla coppia composta da Chiesa e Pogba, che agirebbero dietro a Vlahovic. Con Angel Di Maria sempre più lontano da Torino, questi tre giocatori potrebbero rappresentare la punta di diamante della Juventus di Tudor.