Allegri allo scoperto: ecco l’annuncio sul suo futuro alla Juventus

Massimiliano Allegri risponde anche sul futuro alla vigilia di Juventus-Milan: ecco le parole dell’allenatore bianconero

Vigilia di Juventus-Milan in casa bianconera: domani sera, dopo il clamoroso crollo di Empoli, la squadra di Allegri ospita il Milan.

Inevitabili in conferenza stampa domande sul futuro del tecnico. Allegri risponde così e fa un annuncio: “Con la società siamo in linea su tutto, poi il club deve fare delle scelte su ogni posizione. Sono cose su cui io non ho mai messo bocca o veto. Io sono abbastanza aziendalista, tendo molto alla società per cui lavoro. Io collaboro e lavoro con chiunque, i risultati vengono prima di tutto. La parola veto non mi piaceva molto visto che se ne è parlato e quindi volevo chiarire questa cosa”.

“La mia ultima partita in casa? Domani è l’ultima partita di questa stagione in casa e dobbiamo farla bene – ha proseguito il tecnico – La matematica adesso non ci lascia fuori da niente, sicuramente la sconfitta di Empoli ci complica il percorso”.