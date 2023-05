Una Juve a tinte nerazzurre: rivoluzione da 120 milioni

La Juventus è destinata a cambiare tanto in vista della prossima stagione: le strategie sul mercato del club bianconero

La Juventus è pronta a cambiare volto la prossima stagione. Per necessità considerando il terremoto fuori dal campo, ma anche per dare una ventata di freschezza alla Continassa.

Nelle prossime settimane verranno sciolte le riserve su Massimiliano Allegri, mai così in discussione dopo il ritorno nell’estate 2021 sulla panchina dei bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ è pronta a rifarsi il look e ripartire dalla linea verde, con giocatori affamati e con la voglia di affermarsi in una grande squadra. A tenere banco oltre all’addio – praticamente scontato ormai – di Rabiot e Di Maria è anche il futuro di Dusan Vlahovic, che se finisse sul mercato permetterebbe alla Juve di incassare un assegno non inferiore agli 80 milioni di euro. Denaro fresco nelle casse bianconere arriverà dal riscatto da parte del Tottenham di Kulusevski, con gli ‘Spurs’ che verseranno 35 milioni per rilevare a titolo definitivo il fantasista svedese.

Poker nerazzurro: la Juventus fa spesa in casa Atalanta

Tra il taglio del monte ingaggi e le uscite, la Juventus metterebbe da parte un bel gruzzoletto da poter successivamente reinvestire per ricostruire la rosa in vista del prossimo anno.

Particolare attenzione in quel di Bergamo per la dirigenza della Continassa, che in caso di partenza di Vlahovic ha individuato in Hojlund il profilo ideale per l’attacco del presente e del futuro. La valutazione del baby ‘Vichingo’ danese è lievitata già intorno ai 40 milioni di euro, prezzo simile a quello affibbiato dall’Atalanta a Scalvini che da diverso tempo intriga l’area tecnica della Juve. Occhio alla concorrenza dell’Inter per il giovane nazionale italiano, mentre per Koopmeiners c’è l’insidia Napoli. L’olandese sarebbe il naturale sostituto di Rabiot e nella lista dei bianconeri è dietro solo a Frattesi per rimpiazzare il francese. Costo dell’operazione: 25 milioni di euro. La spesa in casa nerazzurra, versante orobico, potrebbe però non finire qua perché nei radar della Juventus rimane sempre Maehle per le corsie laterali. I bianconeri erano già in pressing a gennaio sul jolly danese, che la ‘Dea’ valuta 15-17 milioni. Servirebbero circa 120 milioni di euro per strapparli tutti all’Atalanta: una bottega da sempre carissima, che difficilmente apre ai saldi.