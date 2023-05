Con o senza Allegri: la Juve si rifà il look a centrocampo | CM.IT

Senza Champions e con l’abbassamento del monte ingaggi, la Juventus con molta probabilità sarà costretta a privarsi di Rabiot. Doppio innesto in mediana

Tempo di cambiamenti alla Juventus, con la situazione in panchina di Massimiliano Allegri al vaglio e sotto osservazione da parte della proprietà.

John Elkann, almeno a parole, non ha confermato il tecnico livornese dopo le ultime esternazioni, rimandando tutto a fine campionato. “Ho parlato con Allegri, sente la responsabilità della nostra storia. E’ determinato ad affrontare le prossime due gare per meritare l’Europa sul campo”, ha sottolineato l’Ad di Exor. La Juve, a meno di colpi di scena clamorosi, non disputerà la Champions League la prossima stagione e indipendentemente dal futuro di Allegri dovrà rinunciare molto probabilmente ad Adrien Rabiot in estate. Il francese è esploso nell’ultima stagione ed è stato di gran lunga il miglior giocatore per rendimento/numeri della ‘Vecchia Signora’. L’ex PSG è molto stimato da Allegri, ma un’eventuale permanenza sotto la Mole è sempre più lontana.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: c’è Frattesi insieme a Rovella

Senza Champions sarà quasi impossibile convincere Rabiot a restare in bianconero, considerando inoltre le onerose richieste (10 milioni annui) della madre-agente per il rinnovo.

La Juventus del nuovo corso abbasserà sensibilmente i costi e andrà a caccia di gente giovane e affamata. Insieme a Rabiot non sarà riscattato Paredes e in pole nei desideri della dirigenza della Continassa rimane quel Davide Frattesi a lungo inseguito sul mercato. Il gioiello del Sassuolo viene ritenuto il profilo ideale per rifare il look in mediana, anche se la concorrenza non manca per il classe ‘99 come ammessi a più riprese anche dal Dg neroverde Carnevali. In Serie A Frattesi stuzzica l’interesse anche di Inter, Napoli e Roma, mentre in Premier League è il Brighton di De Zerbi ad aver sondato il giocatore. Il Sassuolo difficilmente farà sconti e valuta il suo cartellino intorno ai 35 milioni di euro.

Chi arriverà sicuramente in bianconero è invece Nicolò Rovella: per lui si tratterà di un ritorno alla base dopo la convincente stagione in prestito secco al Monza. L’ex Genoa – come raccolto da Calciomercato.it – ha convinto alle dipendenze di Palladino ed è pronto a giocarsi le proprie carte alla Continassa a partire dalla prossima estate. Rovella ha attirato su di sé le attenzioni anche all’estero – Premier in primis – ma la volontà della Juventus è quella di puntare sul classe 2001 a meno che non arrivi sul tavolo un’offerta irrinunciabile (non inferiore ai 30 milioni). La ‘Vecchia Signora’ si rifà il look ed è pronta a ripartire dalla linea verde: con o senza Allegri.