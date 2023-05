Elkann incontra Allegri: “Sente la responsabilità della Juventus”

John Elkann rivela un colloquio con Massimiliano Allegri: le parole del Ceo di Exor sull’allenatore della Juventus

Non ce l’ha fatta più Massimiliano Allegri. Dopo la nuova penalizzazione di 10 punti e la sconfitta con l’Empoli, il tecnico bianconero non ha trattenuta la sua frustrazione per l’annata vissuta più nelle aule di tribunale che in campo.

Allegri ha parlato di stillicidio, ma ha anche confermato che non ha alcuna intenzione di andare via perché “abbandonare la Juventus sarebbe da vigliacchi”. Resta al suo posto il tecnico livornese, nonostante le continue critiche ricevute per il gioco espresso dalla formazione bianconera e per i risultati ottenuti.

Proprio su Allegri si è soffermato anche l’amministratore delegato di Exor John Elkann che, a margine di un evento che si è tenuto all’Università Bocconi di Milano dove è stata inaugurata una terza cattedra intitolata a Gianni Agnelli, ha commentato anche gli ultimi avvenimenti accaduti al club bianconero.

Juventus, Elkann rivela: “Ho parlato con Allegri”

Nelle sue brevi dichiarazioni John Elkann ha rivelato di aver sentito il tecnico della Juventus.

Il numero uno di Exor ha spiegato: “E’ un momento difficile in campo e fuori. La Juventus – le sue parole – ha sempre affrontato le avversità si è sempre rafforzata nelle avversità”. Elkann ha quindi aggiunto: “Ho parlato con il nostro tecnico Allegri: sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la squadra ad affrontare le ultime due partite per meritare l’Europa sul campo”.

La Juventus attualmente è settima in classifica e potrebbe accedere in Europa League o Conference League l’anno prossimo, a patto che non arrivi l’estromissione da parte della Uefa. Numeri alla mano, la squadra bianconera ha ancora una possibilità di guadagnare la Champions nonostante la penalizzazione: dovrebbe però sperare in una doppia vittoria e in risultati favorevoli nelle partite che vedono coinvolte le rivali dirette.