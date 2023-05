Tre per uno: subito 80 milioni per Vlahovic

La big europea prepara l’assalto a Dusan Vlahovic. Tre cessioni per presentare un’offerta irrinunciabile alla Juventus. Tutti i dettagli

La nuova penalizzazione e il sempre più probabile addio alla prossima Champions League hanno aperto nuovi scenari in casa Juventus. I primi effetti ricadranno inevitabilmente anche sul calciomercato estivo del club bianconero.

Sono ad esempio crollate le possibilità di rinnovo da parte di Adrien Rabiot, e negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza anche del possibile addio di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, reduce dalla peggiore stagione della sua carriera, è tra i big con maggiore mercato e sarebbe tra i sacrificabili del club. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, sul classe 2000 avrebbe messo gli occhi anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone intenzionato a rinforzare l’attacco. In estate i ‘Colchoneros’ potrebbero riempire le casse per tentare l’assalto a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid incassa 80 milioni per Vlahovic

Come riferito dal portale spagnolo, l’Atletico conta di incassare 50 milioni di euro dal riscatto di Cunha da parte del Wolverhampton. Altri 20 milioni potrebbero arrivare dalla cessione di Alvaro Morata, tornato in bilico con un contratto in scadenza nel giugno 2024.

Infine, anche Saul è in uscita e valutato circa 10 milioni di euro. Tre possibili cessioni che permetterebbero al club spagnolo di incassare gli 80-85 milioni di euro attualmente richiesti dalla Juventus per privarsi di Vlahovic. Uno scenario che – stando al portale – permetterebbe all’Atletico di non sacrificare Joao Felix, valutando così un nuovo prestito per il talento portoghese ma mantenendone il controllo. Anche i ‘Colchoneros’ sono in agguato per l’attaccante bianconero.