Quagliarella non molla la Samp: “Ecco il mio obiettivo”

Le dichiarazioni dell’attaccante 40enne al termine del match del Ferraris, dopo Sampdoria-Sassuolo. Ecco le sue parole

Lacrime e applausi per Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria non ha potuto concludere il match per via di un infortunio, ma il Ferraris lo ha salutato come meritava.

Grandi emozioni al Ferraris, che ha applaudito il suo campione. Un abbraccio quello tra i tifosi e Quagliarella, che ha avuto il sapore di un addio. La realtà, però, è un’altra ed è stato lo stesso attaccante a far chiarezza in merito al suo futuro: “E’ stata l’ultima davanti al mio pubblico in Serie A – afferma Quagliarella ai microfoni di Sky Sport -, era giusto salutarlo, ma io mi sento di poter dare ancora una mano a questa società. Ho un obiettivo e se chi arriverà vorrà risalire, potrà contare su di me. Voglio riportare questa piazza dove merita. Il mio contratto scadrà, non so quali saranno i programmi della nuova proprietà, speriamo di rivederci fra un mese”.