Nicolò, chi è il figlio di Pirlo? Età, ruolo, aggressione, fidanzata

Ecco cosa dobbiamo sapere su Nicolò Pirlo, il figlio dell’ex centrocampista Andrea Pirlo che ha scritto pagine importanti di calcio.

Andrea Pirlo è stato uno dei centrocampisti italiani più forti che ci siano stati; era il classico regista in grado di posizionarsi davanti la difesa e gestire tempi e ritmi di gioco.

Un centrocampista con le sue caratteristiche era veramente difficile da trovare e, proprio per questo, ha fatto le fortune delle squadre in cui ha giocato. Nella sua carriera ha giocato in squadre molto importanti come, ad esempio, Inter, Milan e Juventus.

Il suo approdo in bianconero è stato fondamentale per far iniziare, alla Juve, quel dominio avuto nel massimo campionato italiano.

Andrea Pirlo può vantare un palmares di tutto rispetto: tra i trofei vinti non possiamo non menzionare le due Champions League con il Milan e il Mondiale del 2006 dove è stato il faro della nazionale azzurra.

L’ex centrocampista, come detto, è stato uno dei più forti nel suo ruolo e ha provato a lasciare la sua eredità al figlio, Niccolò Pirlo. Ecco quello che dobbiamo sapere sul ragazzo dal ruolo all’aggressione subita.

Nicolò Pirlo età

Andiamo a vedere se il classe 2003 può diventare quello che è stato il padre. Iniziamo con il dire che essere un figlio d’arte non sia per nulla semplice; tutti ti identificheranno come il figlio di Pirlo paragonandoti a tuo padre in tutto e per tutto.

Nicolò Pirlo: caratteristiche fisiche, come gioca, piede, ruolo e somiglianza con il padre

Essere un figlio d’arte è una responsabilità e una pressione non semplice da gestire e, forse, Nicolò Pirlo non è stato forte abbastanza per andare oltre questa pesante etichetta.

Il figlio di Andrea, infatti, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo decisamente presto per iniziare una strada completamente diversa da quella di calciatore.

Nicolò Pirlo, però, ci aveva provato a diventare un giocatore professionista; parliamo di un centrocampista di piede destro forte fisicamente tanto da farlo somigliare più a Zaniolo che al padre.

E’ un classe 2003 che ha iniziato a muovere i suoi primi passi alla Masseroni, vicino Milano per poi si è trasferito a Torino.

Il calcio gli è sempre piaciuto, sia vederlo sia giocarlo ma come detto ha scelto un’altra strada evitando di entrare in un mondo dove sarebbe stato costantemente paragonato al padre e non si tratta di un paragone poi così semplice da sostenere.

Di recente ha partecipato alla 100 tiri challenge, una nota sfida che sta spopolando su YouTube tra personaggi decisamente noti nel mondo del web; occasione in cui Nicolò Pirlo, oltre a raccontarsi, ha anche potuto mostrare le sue abilità balistiche.

Possiamo dire come il piede fosse decisamente buono anche se, probabilmente, non all’altezza di quello del padre.

Nicolò Pirlo Parma

Ad inizio anno è uscita una notizia non di poco conto sul futuro di Nicolò Pirlo che sembrava essere pronto a tornare protagonista principale nel mondo del calcio.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il giocatore sembrava poter firmare con il Parma per rilanciare le proprie ambizioni. Alla fine sembra che non si sia concluso nulla.

Nicolò Pirlo aggressione

Il figlio di Andrea Pirlo è stato protagonista anche di un brutto episodio. Come riporta la Gazzetta, Nicolò era a Torino e stava con un suo amico quando un gruppo di ragazzi li ha aggrediti colpendo la macchina con calci e pugni.

L’aggressione è stata denunciata su Instagram dallo stesso Nicolò; per fortuna è andato tutto bene tranne il normale spavento per una situazione che, onestamente, non dovrebbe mai verificarsi.

Nicolò Pirlo fidanzata

Sembra che Nicolò Pirlo abbia un flirt con Alice De Bortoli; l’indiscrezione arriva direttamente da Webboh ed è dovuta al fatto che, nel corso di una partita di beneficenza che ha visto protagonisti vari influencer.

Il figlio di Andrea, dopo un gol realizzato, ha alzato la maglietta e sotto ne aveva un’altra con le iniziali ADB. Gesto che ha ricordato quello fatto da Totti in uno storico derby.