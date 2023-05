La Fifa vuole 3 milioni: salta la goal line technology

Caos in Spagna dopo Espanyol-Atletico Madrid. La Goal Line Technology resta un argomento caldo nel calcio iberico

Le polemiche per l’ultima giornata di campionato non si sono ancora placate, soprattutto in relazione a un episodio che ha lasciato parecchi strascichi. Ci riferiamo al caos di Espanyol-Atletico Madrid, in cui il Var ha corretto la decisione dell’arbitro di non concedere il gol ai madrileni.

Ma senza la Goal Line Technology e delle immagini chiarissime, i padroni di casa hanno ritenuto illegittimo questo protocollo chiedendo così l’annullamento del match.

Una vicenda che ha acceso nuovamente i riflettori in Liga sulla questione tecnologia, visto che appunto il cosiddetto ‘occhio di falco’ non è presente nel campionato spagnolo. Nella prossima stagione ci sarà il fuorigioco semiautomatico, anche se va ancora stabilito chi fornirà questa tecnologia visto che il contratto con l’attuale fornitore scade il 30 giugno e al momento ogni bando è sospeso per una denuncia di Mediapro.

Di sicuro non ci sarà la Goal Line Technology, che è tra i servizi offerti da Hawk Eye, ovvero il fornitore della tecnologia nel calcio spagnolo. Ma la GLT non è tra quelli attivi, perché – come spiega il ‘Mundo Deportivo’ – per applicarlo è necessaria una licensa FIFA che costa più di 2 milioni di euro per 380 partite di Liga.

Caos in Liga per la Goal Line Technology: servono 3 milioni

Una spesa interamente a carico della Lega, anche per la presenza di un programma come Mediacoach che forniva lo stesso servizio ma che anche in questo caso necessita di un costo di oltre 3 milioni di euro.

Ma in questo momento il calcio spagnolo non ha intenzione di affrontare questa spesa, che raddoppierebbe se volesse essere applicata anche alla seconda divisione. Senza contare tutte le altre spese di adeguamento di stadi e attrezzature varie. Per cui la linea della federazione e della Liga, che ha usato la Goal Line solo nel 2020 in Supercoppa accollandosi tutti i costi, resta quella di tenere fuori questa tecnologia. Che comunque non è ritenuta infallibile e quindi ‘degna’ di un investimento così importante.

Il calcio spagnolo continuerà così a mostrare il fianco a episodi come quello di Barcellona tra Espanyol e Atletico, con la promessa di azioni legali e richieste di risarcimento da parte del club catalano. Che è in pienissima lotta per non retrocedere.