Juventus fuori dalle Coppe: ecco il nuovo ricorso

Pronto un nuovo ricorso da parte della Juventus: i bianconeri non ci stanno. Ecco cosa succederebbe in caso di qualificazione alle Coppe Europee

Dopo non essere riusciti a strappare il pass per la finale di Europa League, la settimana nera della Juventus è proseguita con il verdetto della Procura Federale, che ha inflitto la penalizzazione di 10 punti ai bianconeri. Poco dopo è arrivata la scoppola patita al “Castellani”, che ha ridimensionato e non poco la posizione di Max Allegri.

A tenere banco in casa Juve, però, sono inevitabilmente le questioni extra-campo. Il nuovo processo legato alla manovra stipendi, infatti, potrebbe provocare l’esclusione dalle Coppe nel caso in cui si decidesse di affidarsi al principio dell’afflittività della pena. Da capire, però, quale sarà il comportamento dell’UEFA. In virtù della vittoria dell’Inter in Coppa Italia, infatti, i bianconeri sarebbero certi della partecipazione almeno alla Conference League. La situazione, però, potrebbe cambiare in maniera drastica nel caso in cui l’UEFA dovesse procedere ad un’esclusione d’ufficio dalle Coppe.

La risposta della Juventus a Ceferin: “Pronto il ricorso al TAS”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha affrontano l’argomento svelando dei particolari piuttosto interessanti. Secondo Momblano, infatti, nel caso in cui si dovesse procedere all’estromissione d’ufficio dalle Coppe Europee da parte dell’UEFA, la Juventus sarebbe pronta a fare ricorso al TAS. Ecco quanto riferito:

“In caso di esclusione dell’UEFA, la Juventus va al TAS. I bianconeri andrebbero al TAS se, qualificandosi per le Coppe, subissero un’estromissione d’ufficio da parte dell’UEFA. Mi risulta altresì che ci sarebbero figure disposte ad andare al TAR, non limitate ad Arrivabene e a Paratici che sembra già da qualche settimana possano aver scelto individualmente di andare al TAR.”

Situazione dunque da monitorare con estrema attenzione, perché potrebbe portare a conseguenze importanti a stretto giro di posta. Ovviamente Chiesa e compagni, indipendentemente da tutte queste voci, vogliono risollevare la china e fornire una risposta importante contro il Milan, a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.