Brahim Diaz si allontana: per il Milan la beffa è doppia

L’asse Milano-Madrid può davvero infiammarsi: i rossoneri rischiano di fare i conti con una doppia beffa. Tutti i dettagli

E’ finita, in Spagna ne sono tutti convinti: in estate sarà separazione tra il giocato e il Real Madrid.

Marco Asensio, come riporta ‘Relevo’, avrebbe deciso di non accettare l’ultima proposta di rinnovo formulata dai blancos. Dopo sette anni, dunque, si avvia alla conclusione l’avventura del fantasista con il club con più Champions League. Il 27enne di Palma di Maiorca, tornato protagonista con ben 12 reti e otto assist, non avrà chiaramente problemi a trovare squadra. C’è, infatti, già la fila per accaparrarsi le sue prestazioni.

In Italia piace tanto alla Juventus e al Milan, ma per entrambe l’operazione non appare facile. Senza la Champions League i bianconeri rischiano di perdere appeal e il Diavolo difficilmente metterà sotto contratto un calciatore che prenda più di Rafael Leao e le richieste di Asensio non sono certo basse.

Calciomercato Juve e Milan: Asensio tra Psg e Premier, il Real ha già il sostituto

Facile pensare che il Psg proverà a mettere le mani sullo spagnolo. La disponibilità economica, d’altronde, non manca di certo, ma attenzione alla possibilità di uno sbarco in Premier League.

Il Newcastle con la Champions League conquistata potrebbe farci un pensiero, al pari del Manchester United e dell’Aston Villa. L’Italia e il Milan, dunque, appaiono davvero lontane. Ora il Real Madrid, inoltre, dovrà prendere un sostituto all’altezza e in Spagna sono sempre più certi che possa essere Brahim Diaz. Il calciatore, che si è messo in luce con la maglia numero dieci rossonera, è di proprietà dei Blancos. Come raccontato su Calciomercato.it, il Milan ha voglia di trattenere Diaz, ma ora tutto potrebbe essere più complicato. Senza Asensio, il Real ha un motivo in più per tenersi stretto il giovane spagnolo. I rossoneri, dunque, rischiano una doppia beffa.