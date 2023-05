Adieu Paris, per la Juve è un ritorno di fiamma

Addio vicino: giocatore ai saluti con il Paris Saint-Germain, potrebbe riaprirsi l’ipotesi Juventus

Dopo una stagione in cui ha collezionato ben 35 presenze, Juan Bernat potrebbe a sorpresa lasciare il Paris Saint-Germain.

Il motivo? La concorrenza. Il Psg è infatti fortemente interessato a Lucas Hernandez e punta a riportare in patria il difensore transalpino. L’addio al Bayern Monaco sembra sempre più vicino: dalla Francia infatti sottolineano come il club parigino abbia raggiunto con il franco-transalpino un accordo, ora deve però trovarlo con i bavaresi. L’approdo di un nuovo terzino sinistro porterebbe quindi il Psg a mettere sul mercato Bernat.

Bernat ai saluti, la Juventus può tornare di moda

Impossibile, sia per l’investimento fatto che per ragioni anagrafiche, mettere sul mercato Nuno Mendes.

Ecco quindi che ‘L’Equipe’ sottolinea come Bernat sembra destinato a rientrare nella lista dei partenti se Lucas Hernandez dovesse approdare a Parigi. Il 30enne spagnolo è sotto contratto fino al 2025, ma finendo nell’elenco dei partenti il suo prezzo d’acquisto potrebbe non essere così elevato. E su di lui potrebbero farci un pensiero più di un club di Serie A.

Il nome di Bernat era stato accostato in passato alla Juventus. Ora i bianconeri sono impegnati in altre questioni, ma considerando le lacune nel ruolo di terzino sinistro, non è escluso che lo spagnolo possa diventare un nome papabile. I rapporti con il Psg, come testimonia anche l’affare Paredes, sono molto buoni e la Juventus, complice anche il contratto dell’ex Valencia fino al 2025, potrebbe anche proporre un prestito con diritto. Un’opzione a cui il Psg potrebbe dire sì. Bianconeri sicuramente da tenere in considerazione, ma non sono i soli. Se Milan, Inter e Napoli sono coperte in quella zona di campo, diverso è il discorso della Lazio. Certo i biancocelesti non ci hanno mai abituato a colpi particolarmente onerosi, ma la possibilità di un prestito potrebbe interessare e non poco i capitolini, che hanno anche la carta Champions League da potersi giocare. In rosa l’unico terzino sinistro è Luca Pellegrini, ma non è detto che possa restare a Roma. In caso di mancata permanenza, Lotito dovrà regalare necessariamente a Sarri un nuovo esterno difensivo mancino.