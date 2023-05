Tudor-Juventus, c’è l’annuncio del tecnico sul futuro al Marsiglia

Tudor esce allo scoperto incalzato sul proprio futuro. Ecco l’annuncio dell’ex nuovamente accostato alla Juventus

Sono giorni frenetici in casa Juventus anche sul fronte Massimiliano Allegri. L’eliminazione dall’Europa League e il clamoroso crollo di Empoli hanno rimesso in discussione anche la posizione del tecnico bianconero.

La panchina di Allegri non è più così salda, nonostante un contratto ancora blindato e piuttosto oneroso. John Elkann, nella sua ultima uscita pubblica, non ha confermato la fiducia all’allenatore: “Ho parlato con Allegri. Sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa sul campo”. E ancora: “Il momento è difficile, in campo e fuori campo. La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità”.

Netto passo indietro, dunque, da parte di Elkann rispetto alle ultime dichiarazioni su Massimiliano Allegri, che era stato definito dal numero uno di Exor come un “punto di riferimento” per la Juventus. Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando i rumors sul possibile addio del tecnico, al punto che iniziano già a circolare con forza i nomi dei possibili sostituti. In cima alla lista ci sarebbe l’ex Igor Tudor.

Calciomercato Juventus, annuncio di Tudor sul suo futuro

Tudor è già stato sulla panchina bianconera come vice di Andrea Pirlo. Negli ultimi due anni il croato si è messo in proprio, stupendo tutti prima in Serie A col Verona e nell’ultima stagione in Ligue 1 sulla panchina del Marsiglia.

Interpellato sul proprio futuro in vista della partita contro il Brest, Tudor ha risposto così in conferenza stampa: “Queste sono questioni interne che discuteremo con il club. Penso che la prossima settimana faremo una chiacchierata con la dirigenza dell’OM. Ho un buon rapporto con loro, credo di non aver mai avuto questo tipo di relazione e condivisione prima d’ora”.

“Ho il 100% di supporto, credono in quello che sto facendo, il che è raro. Abbiamo un buon rapporto con i dirigenti che sono di alto livello, ma vedremo la prossima settimana”, ha concluso Tudor. Sono settimane decisive anche per il futuro di Tudor.