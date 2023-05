Sconto sulla penalizzazione: la proposta alla Juventus

Il presidente dell’Uefa Ceferin ha cercato di intavolare una ‘trattativa’ con il club bianconero per evitare una penalizzazione piena

Nuove scintille nei rapporti tra la Juventus e l’Uefa. Dopo la battaglia nata nell’aprile del 2021 in seguito alla presentazione della Superlega ad opera – su tutti – di Andrea Agnelli e Florentino Perez, il club bianconero è tornato nel mirino del presidente Aleksander Ceferin in seguito alle inchieste che l’hanno coinvolto di recente.

Lo scorso lunedì, ad esempio, a pronunciarsi per la terza volta negli ultimi mesi è stata la Corte Federale d’Appello, la quale ha deciso di punire la Juventus in merito al caso plusvalenze con 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questa stagione. E non è tutto, visto che il club bianconero dovrà essere nuovamente giudicato il prossimo 15 giugno dinnanzi al tribunale federale nazionale della Figc sul secondo filone, relativo alla tanto discussa manovra stipendi.

In questo scenario, va poi tenuto in considerazione anche il ruolo dell’Uefa. Come filtrato negli ultimi giorni, l’organo europeo potrebbe intervenire pesantemente secondo la propria giurisdizione con un’ulteriore stangata nei confronti della Juventus. Le ipotesi al momento sono molteplici, con la società bianconera che potrebbe andare incontro – nella peggiore delle ipotesi – anche ad un’esclusione dalle coppe per almeno una stagione.

Scontro tra Juventus e Uefa: Elkann rifiuta lo ‘sconto’ di Ceferin

Secondo quanto riportato da ‘bianconeranews.it’, il presidente dell’Uefa Ceferin avrebbe tentato negli ultimi giorni di intavolare un dialogo con il club bianconero.

Il numero uno dell’Uefa avrebbe chiesto a John Elkann di rinunciare alla partecipazione della società alla Superlega per ottenere in cambio un possibile sconto in vista della pena cui potrebbe andare incontro per le vicende di cui sopra. I bianconeri, ad oggi, risultano infatti insieme a Real Madrid e Barcellona tra i club ancora all’interno della Lega lanciata nell’aprile 2021.

Il Ceo di Exor avrebbe però rifiutato categoricamente la proposta, evitando anche di partecipare una sorta di mediazione con il capo dell’Uefa. Evidentemente, oltre al forte legame con la Superlega, in casa Juventus vi è la speranza di poter evitare un’ulteriore maxi penalizzazione anche in campo europeo.