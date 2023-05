‘Restituisce‘ i punti alla Juventus: “Punizione immeritata”

La presa di posizione non lascia spazio a dubbi: caso Juventus, Giustizia Sportiva di nuovo nel mirino

I cinque giorni da incubo della Juventus sono iniziati al Sanchez Pizjuan di Siviglia, dove i bianconeri hanno fallito l’accesso alla finalissima di Europa League, salvo poi proseguire tra vicende-extra campo e risultati deprimenti sul manto erboso.

La sentenza della Procura Federale, che ha inflitto 10 punti di penalizzazione ai bianconeri, ha pesato come una spada di Damocle nel morale e nelle gambe degli uomini di Allegri. Vlahovic e compagni, però, avevano già lanciato avvisaglie piuttosto preoccupanti, non riuscendo a ritrovare quella brillantezza che ne aveva caratterizzato la risalita in Campionato.

Con l’accesso alle Coppe sempre più compromesso (da non trascurare l’eventuale stangata relativa alla manovra stipendi) per la Juventus si prepara un’estate di rifondazione. E chissà che non possano crearsi le premesse per un ribaltone anche della guida tecnica, con la posizione di Allegri sempre più in bilico. Allo stesso tempo, però, le parole del tecnico della Juve nel post partita della sfida contro l’Empoli (“Si finisca tutto presto, ora basta: è stato uno stillicidio) hanno manifestato le difficoltà di un allenatore che si è ritrovato a dover guidare da solo una barca in tempesta.

Feltri sicuro: “Che venga punita l’amministrazione: restituite i punti alla Juve”

In tempi e in modi diversi anche Mourinho e Lotito, ad esempio, hanno espresso delle perplessità sulla gestione di un caso che ha finito con il destabilizzare l’esito di una corsa Champions quanto mai incerta. Sulla stessa linea d’onda, tra l’altro, si colloca l’intervento del giornalista Vittorio Feltri.

Con un video postato su Youtube, infatti, Feltri si è scagliato contro la penalizzazione inferta alla Juventus. Alla punizione a livello amministrativo, infatti, non avrebbe dovuto far seguito una punizione anche in termini di punti. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Faccio una premessa, non sono juventino: mi piace il calcio ma non ho mai fatto il tifo per la Juventus. La Juventus avendo commesso delle scorrettezze – così si dice – a livello amministrativo, è stata punita. Ma non è stato punito il Cda, ma è stata inflitta alla squadra una punizione esagerata e immeritata. Al di là della quantità, il ragionamento mio è diverso: se l’amministrazione commette delle scorrettezze, è giusta che venga punita l’amministrazione.”

Feltri ha poi chiosato: “Cosa c’entrano i giocatori che quei punti li hanno guadagnato sul campo. Chiaro che chi ha sbagliato deve essere punito, ma si punisca chi ha sbagliato davvero, non i calciatori che non c’entrano niente e si sono limitati a giocare e a conquistare dei punti e nessuno glieli può toccare, nemmeno la giustizia sportiva che a me sembra più l’ubriachezza sportiva. Insomma, restituite i punti alla Juventus squadra, ai calciatori. Il campo non c’entra con gli uffici amministrativi.”