Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 maggio

Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 25 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 25 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani italiani che naturalmente celebrano la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, con la doppietta decisiva di Lautaro Martinez. “Inter, è qui la coppa“, è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’. In basso, spazio ai problemi della Juventus: “Signora in rosso. Senza l’Europa perde 90 milioni“.

La paginata del ‘Corriere dello Sport’ titola ‘Coppa Toro‘. L’argentino trascina i nerazzurri a un trionfo, l’ennesimo nella coppa nazionale per Simone Inzaghi, che di spalla viene omaggiato nell’editoriale: “Collezione Inzaghi S.“.

Su ‘Tuttosport’, il titolo principale è invece dedicato alla strategia della Juventus per chiudere la questione giudiziaria: “Juve, puoi chiudere tutto subito“. La eventuale nuova penalizzazione per la manovra stipendi verrebbe infatti applicata, secondo il quotidiano, alla stagione in corso e non alla prossima. In alto, sulla vittoria dell’Inter: “Il trionfo di Lautaro. Viola da applausi“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 25 maggio 2023

Oggi la nostra rassegna estera si concentra sui quotidiani spagnoli in particolare.

Su ‘Sport’, il titolo è dedicato all’addio al Barcellona di un’altra figura storica come Jordi Alba: “Se va“. ‘Marca’ invece da’ spazio alla solidarietà mostrata dal Bernabeu a Vinicius, dopo i fatti inqualificabili di Valencia: “Gol de Vinicius“.