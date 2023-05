Nuova indagine della Procura FIGC: “Ipotesi di illecito sportivo”

Il procuratore Chiné ha aperto un nuovo fascicolo che riguarda uno dei match dello scorso weekend

Terremoto in arrivo in Serie B dopo la disputa dell’ultima giornata di campionato dello scorso venerdì sera. In attesa degli ultimi verdetti tra playoff e playout, la Procura della Federcalcio ha preso di mira uno degli incontri andati in scena nel corso della 38esima giornata che ha visto tutte le squadre scendere in campo in contemporanea.

Come riportato da una nota ‘Ansa’, il procuratore Giuseppe Chiné ha infatti appena aperto un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B”, con “l’ipotesi di illecito sportivo”.

La procura avrebbe già acquisito il video della gara per analizzare attentamente l’azione del gol di Kouan che ha portato alla vittoria del Perugia, su uno svarione difensivo della retroguardia campana che ha – evidentemente – sollevato più di un dubbio presso la Federcalcio. La formazione umbra, ufficialmente retrocessa, si trovava all’ultima giornata in piena lotta con il Brescia per tentare di aggrapparsi ai playout, raggiunti invece dai lombardi grazie al pareggio di Palermo.