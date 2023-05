Media Day a Trigoria, assenti in quattro: fuori anche Pellegrini

A Trigoria come di consueto in questo periodo va in scena il Media Day organizzato con l’Uefa

Allenamento aperto totalmente alla stampa in casa Roma, poi interviste in zona mista e infine – alle 13 – la conferenza stampa di Mourinho.

Si inizia appunto con la seduta mattutina, ovviamente blanda in quanto aperto ai giornalisti, per la ‘gioia’ di Mourinho che anche l’anno scorso prima di Tirana aveva detto la sua. Ma qualche notizia c’è ed è importante: dal gruppo mancano in tre e sono Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola e a sorpresa anche Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma manca all’appello dei giallorossi. Lo Special One sa che deve gestire le forze, ma ogni piccolo allarme si ingigantisce a una settimana – anzi sei giorni – dalla finale di Budapest. Per Pellegrini si è pensato di lasciarlo a delle cure fisioterapiche alla caviglia, malconcia dopo Leverkusen. Non è necessario sottoporlo a ulteriore stress, per cui oggi rimarrà a riposo. Assente anche Camara che con la Salernitana era uscito zoppicando, ma non è ancora da considerare out per Firenze. Non è da escludere che possa fare qualche minuto.