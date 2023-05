Juventus in Serie B: c’è un solo modo per evitare la retrocessione

La Juventus è attesa dal processo sportivo per le manovre stipendi: torna di attualità l’ipotesi di una retrocessione in Serie B

Un altro mese si sofferenza per la Juventus. Il campionato si chiuderà il 4 giugno, ma per i bianconeri i giorni più difficili sono quelli che arriveranno dopo la fine della Serie A.

Il riferimento è ovviamente al processo sportivo per il filone relativo alle manovre stipendi e non solo: in ballo ci sono anche il filone relativo agli agenti e quello riguardante i rapporti con gli altri club. A metà giugno ci sarà la sentenza di primo grado e la speranza del club bianconero sarebbe quella di chiudere tutto in questa annata, in modo da ripartire ‘puliti’ nella prossima.

Una volontà che si scontra con i tempi necessari per espletare i tre gradi di giudizio ma anche con le possibili sanzioni che potrebbero arrivare anche a far cadere la Juventus in Serie B. Una ipotesi che finora non ha trovato molto credito ma che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, cambiando in maniera drastica lo scenario per il club bianconero con un’unica possibilità per la società piemontese di evitare la retrocessione.

Juventus in B: patteggiamento unica alternativa

A scrivere della retrocessione della Juventus in Serie B come inevitabile è Paolo Ziliani sul suo account Twitter. Il giornalista, da sempre molto severo riguardo ai procedimenti che vedono implicata la Vecchia Signora, fa un resoconto di ciò che aspetta il club.

Il riferimento è appunto a ciò che accadrà con il secondo processo sportivo che unirà diversi filoni in un unico procedimento. L’idea di Ziliani è che per la Juventus di possibilità di scampare ad una sanzione pesante non ce ne siano poi tante. “Se per il solo processo plusvalenze la Juventus è stata punita con quasi 8 anni di squalifica per i suoi dirigenti e con 10 di penalizzazione – il suo ragionamento – perché nessuno pensa che per i 4 illeciti per cui verrà giudicata il 15 giugno la Juventus rischia non una, non due, non tre ma quattro dure e distinte sanzioni?”

Una domanda per Ziliani è retorica e ciò porta anche ad una conclusione molto netta: se con le plusvalenze è arrivato questo tipo di sanzione, per il prossimo procedimento sportivo la situazione si aggraverà. Ecco allora che “le penalizzazioni in arrivo non potranno che farla rotolare prima in serie B e poi ancora più giù”. Con un’unica via di uscita per evitare la “caduta rovinosa”: “un patteggiamento pre processo che limiti i danni al minimo”.