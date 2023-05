Figc sotto attacco: dal caso Juve al flop Coppa Italia

La Figc sotto attacco: dal caso alla Juventus alla finale di Coppa Italia, tante critiche alla Federcalcio dal mondo social

La Federazione Italiana Gioco Calcio nel mirino dei tifosi: tante critiche per la gestione del caso Juventus alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter.

È un momento tutt’altro che sereno per il calcio italiano. Al netto della presenze di tre italiane in altrettante finali europee, la Federazione Italiana Gioco Calcio si è ritrovata a dover gestire lo spinoso caso relativo alla Juventus. Lunedì, prima della sfida dei bianconeri sul campo dell’Empoli, è arrivata una nuova penalizzazione di 10 punti che – inevitabilmente – influenzerà la lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Altro motivo per cui il più grande e titolato club italiano deve far crollare il palazzo facendo fallire la figc!!! — Marco Scollo (@MarSco1979) May 25, 2023

Ma perché dovremmo essere puniti? Io desidero la guerra totale globale contro FIGC e UEFA. Se non ci mettiamo un paletto questa volta saremo sempre sotto scacco. Prima farsopoli e adesso questo ignominia. BASTAAAAA!!!

Non è più tempo di calcio giocato. Bisogna andare in tribunale — 🐋 PAOLO 🐋 (@paolo_barberio) May 25, 2023

Tifosi della Juventus, e non solo, non hanno gradito soprattutto la tempistica della nuova penalizzazione in classifica. Una tempistica che potrebbe aver influito sul morale dei giocatori bianconeri, usciti con una pesante sconfitta dalla trasferta del “Castellani” di Empoli.

Juventus e Coppa Italia: Figc nella bufera

In queste ore, sui social, si registrano numerosi commenti critici verso la Figc. Non solo per il caso Juventus, ma anche per quanto accaduto in occasione della finale di Coppa Italia.

L’evento (che non ha sfondato in termini di ascolti), è stato segnato da da un piccolo imprevisto al momento della premiazione. In particolar modo, i giocatori della Fiorentina erano in attesa di ritirare la medaglia del secondo posto. Peccato che non ce ne fossero abbastanza per tutti.

La LegaSerieA e la FIGC hanno varato innumerevoli norme ad hoc x salvare tutti: oggi Samp, ieri Roma, Lazio, Napoli, Inter mille volte, arrivando a commettere illeciti x sanare gli illeciti di amici. Le stesse Lega e FIGC hanno varato innumerevoli norme ad hoc… contro la Juve🤮 — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) May 25, 2023