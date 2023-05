Champions, Europa e Conference League, tutto aperto: le combinazioni a 180′ dalla fine

Inizierà domani la trentasettesima giornata di campionato: a 180′ dalla fine, la lotta per la qualificazione in Europa è ancora aperta

Tutto ancora aperto, quando mancano due partite alla fine: la lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee può regalare ancora molte emozioni e sorprese.

Ultimi due turni di Serie A alle porte: e se Inter, Roma e Fiorentina saranno impegnate nelle finali di Champions, Europa e Conference League, i restanti 180′ di campionato metteranno in palio punti comunque pesanti per le qualificazioni alle prossime coppe europee.

Partiamo da Roma e Juventus: sono entrambe ancora in corsa per la Champions League, ma serve un miracolo alle squadre di Mourinho e Allegri. Entrambe dovrebbero fare 6 punti, sperando nei passi falsi delle altre. Per la formazione giallorossa l’accesso alla Champions potrebbe avvenire vincendo l’Europa League nella finale del 31 maggio col Siviglia. A proposito di Champions: ad ora, le uniche sicure di prendevi parte il prossimo anno sono Napoli e Lazio.

Corsa Europa, tutte le combinazioni a 180′ dalla fine

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, alla Fiorentina di Vincenzo Italiano è rimasta una sola possibilità per accedere alla prossima Europa League, ovvero aggiudicarsi la Conference nella finale col West Ham. Ad ogni modo, il trionfo dei nerazzurri in Coppa Italia “libera” un posto al campionato: oltre alla quinta, anche la sesta in classifica accederà ai gironi di Europa League.

Allo stato attuale ce la farebbero Atalanta e Roma, ma se la squadra giallorossa dovesse vincere l’Europa League, la qualificazione toccherebbe ad un’altra squadra in base all’ordine di classifica, allo stato attuale la Juventus. Occhio, però, al secondo filone d’indagine che il 15 giugno finirà al tribunale federale e che potrebbe costare ai bianconeri una squalifica Uefa. In tal caso, in Europa League approderebbe addirittura la matricola Monza.

All’Inter basta un punto per essere certa di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma chiaramente spera di accedervi vincendo la finalissima di Istanbul col Manchester City. Infine, c’è un’ipotesi che prevede l’assenza dell’Italia dalla prossima Conference League: la Roma dovrebbe finire almeno quinta in classifica, ma in Champions vincendo a Budapest. La favorita per il quarto posto in Champions League è il Milan: ai rossoneri basta una vittoria per esserne sicuri. Sull’Atalanta di Gasperini c’è un vantaggio virtuale di 4 punti in virtù degli scontri diretti.

Poi, dovrebbero esserci due squadre in Europa League: ovvero la Fiorentina vincente a Praga o le meglio classificate al di sotto del quarto posto. Il campionato di Serie A può “offrire” al massimo sette squadre rinunciando ad un posto in Conference League, come accaduto al Villareal nella stagione 2021/2022.