Serata da dimenticare per la Fiorentina, anche la premiazione diventa un ‘incubo’

L’Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Fiorentina: per i viola anche un imprevisto al momento della premiazione

L’Inter ha vinto la coppa Italia battendo 2-1 la Fiorentina in finale. Un successo targato Lautaro Martinez capace con la sua doppietta di ribaltare il gol in avvio di gara firmato da Nico Gonzalez.

I viola hanno provato fino all’ultimo a portare l’incontro ai supplementari, ma tra mancata precisione e Handanovic, i vari tentativi si sono rivelati infruttuosi. Così, al momento della premiazione, per Bonaventura e i compagni c’è stata da ritirare una medaglia d’argento. Non un premio molto ambito di solito, ma non se la finale arriva dopo una lunga attesa.

Fiorentina, medaglie ma non per tutti: cosa è successo

Ecco allora che in fila per ritirare la medaglia si sono messi, oltre al calciatore e al tecnico, anche lo staff che ha accompagnato la squadra. Purtroppo però non erano disponibili medaglie per tutti e così gli ultimi della fila hanno concluso la serata senza stringere il premio tra le mani, tra l’imbarazzo generale. Poco male: per la Fiorentina il prossimo 7 giugno ci sarà la possibilità di rifarsi con la Conference League. e magari quel giorno ci sarà una coppa da alzare al cielo.