De Vrij è tornato importante per l’Inter: ora Inzaghi ha un jolly in più da giocarsi

Stefan de Vrij, autore di un’ottima prestazione ieri contro la Fiorentina, è tornato ad essere un giocatore di rilievo per l’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie

L’Inter non vuole più fermarsi in questo incredibile finale di stagione. I nerazzurri, dopo aver staccato il pass per la finalissima di Champions League con la vittoria nel doppio confronto contro il Milan di Stefano Pioli, ieri sera sono scesi in campo all’Olimpico con la Fiorentina a caccia della seconda Coppa Italia consecutiva e del potenziale quarto trofeo della gestione Inzaghi. Missione compiuta.

L’Inter si è aggiudicata la competizione grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, ma non solo. Molte sono state le buone prestazioni all’interno della rosa nerazzurra, fra le quali spicca anche quella di Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese, al centro delle voci di calciomercato visto il suo contratto in scadenza al termine della stagione, ha giocato una mezz’ora di assoluto livello al posto di Alessandro Bastoni e, nel finale di gara, è stato anche decisivo con una chiusura ai danni di Nico Gonzalez che ha condannato praticamente alla sconfitta la Fiorentina consegnando invece all’Inter la nona Coppa Italia della sua storia.

Inter, de Vrij jolly per Inzaghi e occhio al futuro

In vista delle ultime tre gare della stagione, due del campionato italiano di Serie A e la finale di Champions League, Stefan de Vrij sarà una risorsa fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi. In primis, l’affidabilità ritrovata dell’ex calciatore della Lazio fa dormire sonni tranquilli allo staff tecnico nel momento in cui si fa rifiatare Francesco Acerbi, diventato titolarissimo in questa annata, ma non solo.

De Vrij sarà importante per blindare la qualificazione in Champions League nelle ultime due gare del campionato prima contro l’Atalanta poi nell’ultimo atto con il Torino di Ivan Juric. Infine, c’è la questione legata al futuro. Da qualche settimana i discorsi sono stati messi in stand-by, il tutto è infatti legato ai risultati che l’Inter raggiungerà al termine dell’annata, ma sembrerebbe esserci una bozza di accordo per un prolungamento di contratto di de Vrij con la società meneghina.